Tröttnade på kaoset – packade ner makens saker och lämnade korttidsboendet

Flera personer som under hösten hade anhöriga på Zethelius korttidsenhet har vittnat om att personer gett sig iväg från boendet, ibland ganska långa sträckor, och att de upplevde att det var en kaotisk situation på enheten. VLT har tidigare skrivit om en man som hittades skadad i ett dike sedan han gått iväg från boendet.

En av dem som reagerade på situationen på Zethelius är en 88-årig kvinna som efter att hennes make varit på enheten i en och en halv månad fick nog. Hon åkte dit, packade ner hans saker, beställde färdtjänst och tog med honom hem. Sedan dess har han fått plats på ett annat boende och helst vill hon bara glömma det som hände.

– Jag har försökt lägga det där bakom mig, men det är väl bra om det kommer fram. Fast jag tror inte att det någonsin blir någon förändring, säger hon och låter trött.

Under den korta tid maken bodde på Zethelius menar hon att det var allmänt kaos.

– Boende irrade omkring ute på Bäckby, folk plockade upp dem i bilar och körde tillbaka dem. Förvirrade äldre sprang omkring i korridorerna utan att man såg någon personal som kunde hjälpa dem och de boende gick in till varandra och plockade på sig saker. Min man fick inte duscha heller, att få duscha en gång i veckan är väl det minsta man kan begära, men det blev inte av. Till slut var det min dotter som duschade honom, berättar hon.

Hon bestämde sig för att ta hem honom igen. Hon packade ner makens saker och sade till att hon ville ha hans medicinlista.

– Jag hade beställt färdtjänst, så jag packade in alla saker, även rullstolen och rullatorn och så åkte vi hem. Det fick bära eller brista, där skulle han inte vara.

Det ordnade sig så småningom. Efter en tid hemma med hemtjänst fick maken en plats på ett mindre boende där frun säger att det fungerar bra.

– Det är ett bra boende, det är lugnt och även om han säger att han vill åka hem har han det bra där, det känns tryggt och jag kan koppla av.

Så här säger en annan person som hade sin make på Zethelius under hösten.

– Han gick iväg, ramlade omkull vid lysena vid Bäckbyvägen, cirka 600 meter från boendet och hittades av privatpersoner som ringde till mig. Jag ringde boendet direkt, men de hade inte ens saknat honom, berättar mannens fru.

De som hittade maken tog med honom i bilen och skjutsade tillbaka honom till Zethelius.

– Han sade till dem att han skulle till sjukhuset och hämta ett par skor. Han hade också packat en väska som han hade med sig, fortsätter frun.

Nuvarande enhetschefen Marie Posta säger att hon började jobba på Zethelius i december och hon känner inte alls igen den kaosliknande beskrivningen.

– Det är lugnt här, men Zethelius tog emot många med en demenssjukdom under förra året när Gryta byggdes om. Det kan vara en förklaring till att det upplevdes som rörigt.

Att Zethelius inte har några låsta dörrar, blev det ett problem med många dementa?

– Det är en öppen verksamhet där man har rätt att komma och gå som man vill, men vi ska se till att alla som bor här har det bra och att det är patientsäkert.

Delar av personalen som VLT har pratat med håller dock inte med om att det är lugnt på korttidsenheten. Tvärtom säger de att det är brist på personal, att det inte tas in tillräckligt många vikarier och att det inte tas in extrapersonal för att vaka när någon är svårt sjuk och riskerar att dö.

– När vi har frågat varför de inte tar in några vikarier har chefen svarat att det inte finns några eller att det inte finns pengar. Men bemanningen har blivit lite bättre sedan VLT har börjat ställa frågor, säger en anställd.

Övriga frågor, som ställdes vid ett annat tillfälle, har Marie Posta besvarat via mejl trots att vi har sökt henne på telefon och bett henne ringa upp.

Fyller ni ut alla platser med vikarier vid sjukdom och ledigheter så att det alltid är full grundbemanning. Exempel om fyra är lediga tar ni in fyra vikarier?

– Vi arbetar utifrån det uppdrag och med de resurser vi fått från sociala nämndernas förvaltning. Bemanningen styrs både utifrån detta samt utifrån kunderna/patienternas behov, och varierar därför över tid.

Hade ni fler avvikelserapporter än vanligt under förra året?

– Det kom in 22 synpunkter och klagomål under hela 2017, jämfört med 12 under hela 2016.

Vad handlade klagomålen om?

– Främst om upplevda brister i bemötande och att utförda insatser inte skett enligt förväntan. Exempelvis att en anhörig fick fel information om möjligheten till träning, en annan person som vistades på Zethelius kände inte igen larmet och hade svårt att använda det. Det har även förekommit missnöje med att dela rum med en annan person.

Tas det alltid in extra personal så att någon kan sitta och vaka vid boende där dödsfall är befarat eller förväntat?

– Bemanningen anpassas efter behov, så även vid palliativ vård.

Har det sedan Zethelius blev en korttidsenhet hänt att någon har avlidit ensam, trots att dödsfallet var förväntat? Om, varför togs det i så fall inte in extra personal?

– Se svar ovan.

Men personalen säger att det är stor risk att personer tvingas dö ensamma eftersom ingen har tid att vaka.

– Det är mest anhöriga som sitter och vakar och det är under dagtid. Sedan är personen ensam under natten och man går in och tittar om de lever eller inte, men det är ingen som sitter där, säger de.

