Folkesson om VSK:s trista tendens: "Måste lära oss att stoppa blödningen"

Det var inget nöjt VSK som stängde in sig för ett snack efter 10–6 vinsten mot Motala. För de tio gjorda målen till trots var det en långt ifrån prickfri insats mot Motala som skakade VSK.

– Jag tycker att vi börjar helt okej med bra fart och vi skapar lägen. Sedan faller vi ur och vi har haft ett snack om det nu för det var inte första gången, säger högerhalven Simon Folkesson och syftar på en tiominutersperiod i den första halvleken när Motala tilläts göra fyra mål medan ett till synes paralyserat VSK tittade på.

– Vi har en period där vi faller ur ganska mycket och låter Motala komma in och det har hänt tidigare för oss. Vi måste lära oss att stoppa blödningen för det har blivit så flera gånger att vi släpper in flera mål när vi väl har släppt in ett. Vi snackade om det nu och det känns konstigt. Det är som att vi blir ängsliga när vi släpper in mål fast vi vet vad vi kan. Vi börjar titta på varandra och låter någon annan göra jobbet, vi kliver inte dit själva. Vi måste helt enkelt rannsaka oss själva, säger han.

Trots det blev det alltså en 10–6-vinst, bland annat efter att VSK åstadkommit en egen supervändning tidigt i den andra halvleken.

– I andra växlar vi upp och går ifrån. Vi sa i halvtid att nu tar vi tag i det här. Det går inte att tycka synd om sig själv. Vi är så beroende av allihop, alla måste vara på en bra nivå annars fallerar det ganska snabbt. Vi sa att vi går ut och kör och det gjorde vi och då var vi bättre även om vi släpper in några futtiga mål. Motala ska inte kunna göra sex mål här tycker vi så vi är inte så nöjda med det här, säger Simon Folkesson.

Inför matchen stod högerhalven på 0+3 poäng och offensivt har han haft svårt att få spelet att stämma. Mot Motala lossnade det och Folkesson gjorde 1+3 poäng, däribland det så viktiga 3–4-målet som satte stopp för Motalas dominans i den första halvleken.

– Det är klart att poängmässigt är jag ingen toppspelare. Däremot försöker jag göra jobbet så att andra får göra mål så jag försöker vara så jobbig jag kan mot motståndarna. Men det är klart att det är skönt att det släpper någon gång. Jag har haft mycket lägen att göra mål tidigare matcher och det är kul och skönt att det lossnar nu, säger han.

ELITSERIEN

Västerås SK–IFK Motala 10–6 (3–4)

Mål: 1-0 (11) Jacob Bucht, 2-0 (17) Emil Juhlén (Ted Bergström), 2-1 (20) Erik Ivarsson str., 2-2 (22) Albin Rohlén (Jakob Edberg), 2-3 (25) Philip Florén, Albin Rohlén, 2-4 (30) Viktor Ulin (Viktor Spångberg), 3-4 (45) Simon Folkesson (Emil Juhlén), 4-4 (54) Tobias Holmberg, 5-4 (54) Anders Bruun (Mikael Olsson), 6-4 (55) Anders Bruun (Mikael Olsson), 7-4 (64) Martin Landström (Simon Folkesson), 8-4 (73) Emil Juhlén (Simon Folkesson), 8-5 (74) Albin Rohlén (Jakob Edberg), 8-6 (84) Vitaliy Klyushanov (Viktor Spångberg), 9-6 (85) Mikael Olsson (Tobias Holmberg), 10-6 (87) Martin Landström (Simon Folkesson),

Hörnor: 13–9

Utvisningar: VSK 2x10, Motala 3x10

Domare: Ulrik Bergman

Publik: 704

