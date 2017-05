Det är via SOS som räddningsledaren vid branden meddelar att faran nu är över och att de restriktioner som tidigare fanns har hävts.

Tidigare under dagen uppmanades boende i området vid Sjöhagen att gå in och stänga alla fönster, detta på grund av den tjocka röken som var ohälsosam att andas in.

Artikeln uppdateras.