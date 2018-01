Brandmännen lyckades rädda sexåring ur brinnande villa i Sala tack vare grannarnas hjälteinsats

När en brand utbröt i en villa på Persdal i Sala på eftermiddagen den 22 december hängde det på sekunder om en sexårig pojke som befann sig inne i huset skulle överleva.

– Tiden att få ut honom var kritisk och fruktansvärt avgörande. Tre grannars agerande i väntan på räddningstjänsten, samt att pojken låg under och inte ovanpå sängen, var omständigheter som gjorde att han överlevde, säger brandmästare Jan Lindberg som utreder räddningstjänstens insats vid branden.

När vi tar oss tillbaka till brandplatsen tillsammans med brandmännen som deltog i räddningsarbetet, är dessa rörande överens om att villabranden hade kunnat få ett tragisk slut om det inte varit för just grannarna.

– Deras hjälp och information var livsavgörande. När vi kom till Persdal fick vi direkt veta av räddningsledaren Kenneth Larsson att det var frågan om en livräddning och att en person befann sig på den rökfyllda övervåningen. Att en stege redan stod uppställd mot huset gjorde också att vi inte behövde slösa onödig tid på att hämta en egen stege, säger rökdykaren Bengt Kumlin, som själv skadade benet under räddningsarbetet.

Flerbarnspappan Johan Hedström var en av grannarna som inte tvekade att ingripa. Han höll på att laga mat när han såg att det brann i grannvillan.

– När jag kom ut på gatan mötte jag den äldre pojken som tagit sig ut ur huset. Han grät och skrek "snälla rädda min bror, han är på övervåningen". Jag hörde hur branden knastrade och fick panik. Jag tänkte larma men en grannfarbror som redan pratat med pojken sade att hans fru hade larmat, säger Johan Hedström.

Eftersom Johan såg att det brann i villans entré försökte han släcka branden.

– En kvinnlig granne kom också ut och ville ta sig in till pojken på övervåningen. Som tur var hade jag fjärrkontrollen till garaget i fickan. Så jag hämtade en stege och även en kofot åt henne så att hon kunde klättra upp och krossa rutan, berättar Johan Hedström.

Det var hög puls och adrenalin hela tiden. Man ville bara gråta och det gjorde jag också.

Kvinnan slog sönder fönstret men rökutvecklingen var så kraftigt att det var omöjligt att ta sig in i rummet.

– Räddningstjänsten var väldigt snabbt på plats, men just där och då tyckte jag att det kändes som en evighet innan de körde in på området. Det var hög puls och adrenalin hela tiden. Man ville bara gråta och det gjorde jag också, säger Johan Hedström som själv har en sexåring hemma.

Rökdykaren Andreas Fernros var den som hittade pojken. Han säger att släckningsförsöken vid entrén betydde mycket vid räddningsinsatsen liksom att rätt ruta redan hade krossats. Innanför balkongen fanns nämligen två identiska rum.

– Hade den andra rutan varit krossad hade vi börjat söka i det rummet i stället, säger Andreas Fernros.

Vad tänkte du när du började leta efter pojken inne i den rökfyllda och brinnande villan?

– Man ältade hela tiden i huvudet "du får inte missa något, du får inte missa något". Men sedan dök jag på pojken så det gick fort, säger Andreas Fernros.

Styrkeledare Torbjörn Lundgren säger att sökningsarbetet anpassades till att det var ett barn som var i fara.

– Vuxna försöker ta sig ut och i från elden medan ungar kryper in under sängar eller gömmer sig in i en garderob. I detta fall låg pojken under sängen, förklarar Torbjörn Lundgren.

Han konstaterar att grannarna genom sina insatser uppfyllde alla parametrar för att räddningstjänsten skulle ha en chans att rädda pojken som medvetslös och svårt rökskadad fördes till sjukhus.

– Ytterligare en brandman kom hit och körde ambulansen. Båda ambulanssjukvårdarna behövdes till att vårda pojken på vägen till sjukhuset, säger Torbjörn Lundgren.

Johan Hedström hade efter branden ingen aning om hur det hade gått för pojken. I dag vet han dock att sexåringen fått lämna sjukhuset.

– Det kändes väldigt bra att få höra det. Och det var helt självklart att hjälpa till vid branden, jag vill inte ens tänka tanken på vad som hade hänt om vi inte hade gjort det vi gjorde, säger han.