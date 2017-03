Flygande smugglare avslöjades i Västerås – togs med 72 kilo hasch

49-åringen står tillsammans med en 24-årig man som utpekas som medbrottsling inför rätta vid Attunda tingsrätt.

Men allt började redan år 2015 på Råby idrottsplats. Vid 20.30-tiden på kvällen den 10 december såg en polis en 24-årig man som gick från Råby centrum i riktning mot Råby idrottsplats. Polismannen reagerade på att mannen uppträdde nervöst och tittade sig omkring.

Mannen gick in i en bil som stod parkerad på tomgång, tog med sig en orange Stadiumkasse och började gå tillbaka mot Råby centrum. Där sprang polisen ikapp mannen som slängde ifrån sig kassen.

I kassen fanns det ett kilo cannabis. Bakom ratten till bilen satt en 33-årig man från Örebro.Senare dömdes den 24-årige mannen till fyra månaders fängelse för att ha transporterat narkotikan. Han försvann därmed ur handlingen.

Den 33-årige mannen, hemmahörande i Örebro, greps och förhördes, han släpptes fri i väntan på rättegång, men nu hade han polisens ögon på sig.

Det dröjde inte länge innan han hamnade i trassel igen. I januari 2016 hyrde han en skåpbil. Tillsammans med en 42-årig bekant, också han från Örebro, åkte de från Örebro till ett litet sportflygfält, Feringe i Ljungby kommun, Kronobergs län.Men de hade polisen efter sig på behörigt avstånd.

Poliserna såg hur ett litet sportflygplan landade på flygfältet och hur flera skidfodral, en plastpåse och en kartong lastas ur, varpå planet lyfter igen.

Poliserna fortsätter följa efter männen som grips i Örebro samma dag. Fodralen, plastpåsen och kartongen visade sig innehålla över 50 kilo torkade cannabisdelar och nästan 29 kilo hasch.

De båda Örebroarna dömdes i oktober 2016 till fyra och ett halvt (33-åringen) respektive sex års (42-åringen) fängelse för grovt narkotikabrott.Därmed kunde polisens insatser inrikta sig på vem som flög planet – och varifrån det flög.

Åklagaren tror sig nu kunna visa att det var den 49-årige mannen från Stockholmstrakten som utförde flygningen. Han hade hyrt ett flygplan och flugit från Västerås den 12 januari och återvänt till Västerås den 14 januari. Under den tiden flög han från Västerås till Frankrike, från Frankrike till Spanien och tillbaka.

Det intressanta är flygsträckan från Strasbourg i Frankrike till Västerås.

Under en kort sträcka av den flygturen hade han transpondern – utrustning som används för att spåra civil flygtrafik – avstängd. Händelsevis alldeles intill Feringe flygplats.

Utredningen mot 49-åringen växte i styrka under år 2016. Den 30 november 2016 följde polisen efter honom då han lämnade sin bostad i Stockholmsområdet. Därefter svängde han in på en parkeringsplats i Stockholms västra utkanter där två stora svarta väskor lastas in i hans bil.Färden gick därefter mot Västerås och det visade sig att 49-åringen tänkt hyra ett flygplan där för att bege sig ut på nya flygningar, polisens teori är att en ny kurirflygning kunde väntas.Men 49-åringen svängde inte av mot flygplatsen. I stället svängde han inte av förrän vid Erikslund och tycktes, som polisens spanare uttryckte saken, köra "kontrollvarv" i en rondell. Det vill säga att han körde ett helt varv i rondellen, långsamt för att upptäcka eventuella förföljare.Han tycktes medveten om att polisen var efter honom. Poliserna beslutade därför att stoppa honom genom en så kallad "inboxning". Det slutade med en lättare krock med en av polisbilarna.

49-åringen förstod genast efter krocken att de andra var poliser, han sträckte fram armarna som för att underlätta för poliserna att sätta handfängsel på honom.I de båda svarta väskorna låg sammanlagt 72 kilo hasch. Senare grips också den 24-årige man från Stockholmsområdet som lastade ur väskorna med haschet till 49-åringens bil.24-åringen och 49-åringen har nu åtalats vid Attunda tingsrätt, misstänkta för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott.Åklagaren har en mycket omfattande teknisk bevisning som bland annat visar hur 49-åringen flugit olika sträckor i Europa. Rättegången har inletts i dag, måndag.49-åringen nekar, enligt mitti.se till brott.