Inbrott i villa på Hökåsen – tog sig in via altandören

Enligt polisen hade tjuvarna tagit sig in via ett fönster i altanen och vidare in i huset genom altandörren.

Det var på torsdagen oklart exakt vad tjuvarna hade fått med sig från bostaden, men det stod snabbt klart att de hade sökt igenom hela huset. Polispatrullen var på plats vid 19-tiden och gjorde då även en brottsplatsundersökning.

