Inbrottet har ägt rum någon gång mellan den 4:e april och 8:e april. Gärningsmannen/männen hade tagit sig in genom att krossa en ruta in till garaget, och därefter tagit sig vidare in i huset.

Vad som stulits är i nuläget oklart.

En anmälan gällande grov stöld har upprättats, och polisen kommer att göra en brottsplatsundersökning.