Inbrotten ökar igen i Västmanland – polisen: "Nu är det mer utstuderade metoder"

Efter att antalet fullbordade inbrott i villor och radhus i Västmanland nådde en topp under 2015, sjönk antalet i fjol. Under perioden januari till oktober i år, har inbrotten åter ökat. Hittills i år har 240 villor och radhus utsatts för inbrott, jämfört med 228 under motsvarande period 2016.

– Det är svårt att säga om de kommer att fortsätta öka, men vi följer utvecklingen, säger Mikael Hedström, vid polisen i Region Mitt.

Enligt Mikael Hedström, finns det tre typer av gärningspersoner inom den här brottskategorin: Lokala personer, personer som är bosatta i Sverige men som reser runt i landet och begår inbrott, eller personer från andra europeiska länder.

– När vi ser tendenser med många stölder inom ett visst område, handlar det ofta om att tjuvarna arbetar väldigt organiserat. Då är det viktigt med samverkan mellan olika myndigheter. Tullen är viktig för att hålla koll på vad som förs ut – emellanåt kan det vara containrar med stöldgods, säger Mikael Hedström.

Mikael Hedström säger också att just inbrott är ett brott som det är svårt att lagföra personer för.

– När vi lyckas lagföra personer har vi ofta tagit dem på bar gärning eller vid en kontroll där vi kan säkra stöldgods. Har vi tur finns det spår på brottsplatsen – till exempel blod efter att inbrottstjuven skadat sig, det säkrar vi. Vi genomför en teknisk undersökning och knackar också dörr hos grannarna och frågar om de sett eller hört något – och det är något vi har blivit bättre på.

När höst– och vintermörkret gör sitt intåg, kommer också många varningar om inbrott. Mikael Hedström menar att det till viss del är en gammal myt som dröjer sig kvar:

– Man måste komma ihåg att bilden av en tjuv som smyger sig fram i skydd av mörkret, den kan vi glömma. Nu är problemet väl utstuderade metoder – tjuvarna är aktiva under alla årets dagar.

Som ett exempel på en utstuderad metod, nämner Mikael Hedström tjuvar som märker upp en bil att se ut som en firmabil, som sedan rekar i området och får koll på när personer åker till jobbet och då vet när de kan bryta sig in.

– Vaksamhet är viktigt, understyker Mikael Hedström. Om du ser något ovanligt i ditt område, notera tidpunkt och plats. Behåll uppgifterna och hör dig för bland grannar om det hänt något. Om det har det, lämna uppgifterna till polisen, säger han och fortsätter:

– Är det en färsk gärning eller ett pågående misstänkt brott, ring alltid 112.

Att drabbas av ett inbrott – ett intrång i det egna hemmet där inkräktare rotar igenom dina tillhörigheter är för de flesta en erfarenhet som är både otäck och obehaglig.

– Jag har arbetat som polis i 35 år, och alla som råkat ut för inbrott som jag har träffat känner sig oerhört kränkta för att någon har brutit sig in i deras hem. En del kan behöva specialhjälp för att ta sig ur den känslan. När saker som har affektionsvärde förvinner är det en fruktansvärd sorg, säger Mikael Hedström.

Polisens råd – så skyddar du dig mot inbrott

►Gärningspersonerna angriper den svagaste punkten i din bostad – en balkongdörr utan insyn eller ett källarfönster. Se till att ha säkerhetslås.

►Be grannarna titta till din bostad om du är bortrest. Be dem också ta hand om din post så att inte en överfull brevlåda avslöjar att ingen är hemma.

►Var vaksam. Har du noterat något ovanligt i ditt område? Notera tidpunkt och plats. Om du ser ett pågående misstänkt brott – ring alltid 112.

►DNA-märkning: Prata med ditt försäkringsbolag om hur du kan märka upp dina ägodelar, så att de ska gå att spåra tillbaka till dig om godset anträffas.

►Väljer du att märka upp ägodelar på något annat sätt, dokumentera noga hur det är gjort och lämna den informationen till polisen om du drabbats av inbrott.

Källa: Mikael Hedström, polisen Region Mitt