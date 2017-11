Inbrotten ökar igen – Sara är en av flera hundra som drabbats: ”Jag bara skrek rakt ut”

Läs mer: Polisen om ökningen: ”Nu är det mer utstuderade metoder”

Efter att inbrott i villor och radhus sjönk under 2016 efter en rejäl topp året innan, har siffrorna återigen börjat stiga. Till och med oktober i år har 240 villor och radhus drabbats av inbrott i polisområde Västmanland.

Och ett inbrott blir ofta just det – en siffra i statistiken. Men bakom siffrorna finns drabbade personer som fått sina hem invaderade och som ofta blir bestulna på oersättliga föremål.

Några av dem som göms bakom statistiken är Sara och hennes make. Efter morsdagshelgen i maj 2016, kom de hem till totalt kaos. Under helgen hade Saras svägerska varit kattvakt. Hon hade varit där på lördagen – då hade allt varit som vanligt. Men när Sara och maken kom hem på söndagen, var ingenting sig likt.

– Min man såg att altandörren var öppen direkt när vi kom hem. Jag gick in genom ytterdörren och tänkte bara "herre gud, vad har hänt?". Köksluckorna var öppna, i sovrummet var alla lådor utdragna och alla kläder låg på golvet. Jag bara skrek rakt ut, berättar Sara när vi ses hemma i villan i Irsta. Sara börjar berätta om inbrottet samtidigt som hon gullar med sonen Nils, 9 månader, som kryper runt på golvet.

Sara berättar hur hon chockad och rädd ringde 112 och blev kopplad till polisen. För att inte riskera att förstöra eventuella spår ombads Sara gå ut ur huset. Väntan på att polisen skulle komma till huset var svår.

– Att inte veta vad tjuvarna hade tagit var jobbigt, och jag tänkte bara på om de tagit smycken och sådant som inte går att ersätta. Det kändes som väldigt lång tid innan polisen kom.

Efter 45 minuter kom en polis hem till Sara och hennes man. Under drygt en timme var han inne i villan och säkrade spår efter inkräktaren. Enligt Sara tror polisen att en person var inne i villan, medan en person väntade utanför.

– Tjuven hade varit överallt i hela huset, säger Sara och tittar ut över vardagsrummet och in mot köket. De hade till och med varit i kylskåpet – vad trodde de skulle finnas där?

Den eller de som tog sig in i familjens villa verkar, sett till hur de tog sig in, inte vara några förstagångsförbrytare. Glasrutan i altandörren hade de plockat ut ur listerna, och prydligt ställt bredvid dörren. Sedan har de förmodligen bara stuckit in handen, vridit om låset och tagit sig in.

– De hade dragit för alla gardiner för fönstren så att ingen utifrån skulle kunna se vad som hände. Polisen trodde inte att det var första gången de gjorde något sådant här, säger Sara.

När polisen var klar med sin tekniska undersökning och spårsäkring i familjens hem, kunde Sara och hennes man börja gå igenom vad som försvunnit. Smyckena, som Sara var orolig för hade stulits, fanns kvar. Detta trots att tjuvarna hade förstört smyckeskrinet och brutit sönder vissa smycken för att se om de var äkta. Tjuvarna hade också lämnat kvar teknik och bilnycklarna till familjens ena bil. Polisen misstänkte att tjuvarnas mål var kontanter.

– De stal en bruk med kontanter med kanske totalt 800 kronor i. De tog två vinterjackor. Sen tog de en parfymflaska som stod i badrummet, berättar Sara. Hon uttrycker en lättnad över att tjuvarna inte tog datorn: "Vi har ju allt där, bröllopsbilder och sådant som inte går att ersätta".

Under inbrottet var ett av tjuvarnas största fokus barskåpet. Totalt blir Sara och hennes man av med whisky för mellan 25 000 och 30 000 kronor. Även om den är en stor förlust sett till värdet, var ändå den värsta känslan för Sara att tjuvarna rotat igenom precis allt. Badrummet. Kylskåpet. Källaren. Att de varit och rivit bland underkläderna.

– Jag kastade mycket av kläderna som de hade varit och rotat bland. Och sen tvättade jag allt annat. Det kändes så äckligt att de tagit i allt.

Närmare ett och ett halvt år har gått sedan okända människor trängde sig in i Saras och familjens hem. Oron har börjat avta, från att första nätterna varit stor.

– Första natten hade vi alla lämpor tända i huset. Det var obehagligt första nätterna – då sov jag väldigt dåligt. Men polisen som var här var jättebra och lugnade oss. Han sa att det var extremt små odds att vi skulle drabbas igen, säger Sara.

Sara berättar att de före inbrottet alltid tänkt "Det händer inte oss". Nu har maken börjat fota allt innan de åker bort – för att kunna visa försäkringsbolag och polis vad som försvunnit om de skulle drabbas ännu en gång. I området har grannarna god kontakt och meddelar varandra när man åker bort.

Trots att polisen på plats kunde säkra bra fotavtryck efter inkräktaren som varit i familjens hem, lades utredningen ned.

– Vi fick ett brev om att utredningen var nedlagd. Det var lite väntat att det skulle bli så, vad ska de göra liksom, frågar sig Sara, som ändå är nöjd med bemötandet och kontakten med polis och försäkringsbolag. "Allting sköts ju smidigt med papper", som hon säger.

– Känslan nu när man hör om någon som har haft inbrott så är det "stackars människor", säger Sara. Jag vet ju precis hur det känns.