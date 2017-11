Klarade inte att bokföra under utmattningsdepression – döms till böter

Mannen drev ett aktiebolag med ett par anställda. Han lämnade in bokföringen för räkenskapsåret 2014-2015 elva månader för sent. Anledningen var att han under den perioden mådde dåligt och var sjukskriven. Han har beskrivit att han var så apatisk att han inte ens kunde öppna posten.

Tingsrätten var tveksam huruvida han skulle dömas eller inte, då det inte fanns någon entydig rättspraxis, men landade i att mannen var skyldig till ringa bokföringsbrott. Eftersom åklagaren uppgett att något åtal inte längre var påkallat i det fallet, friades han helt. Domen överklagades till Svea hovrätt, som nu dömer honom för bokföringsbrott.

Hovrätten betvivlar inte att mannen har mått dåligt men skriver i domen att han har "varit medveten om skyldigheten att upprätta årsredovisning", vilket innebär att brottet har skett med uppsåt. Vidare menar hovrätten att förseningen har varit så lång att det inte kan räknas som ett ringa brott.

Straffvärdet motsvarar ett kort fängelsestraff. Eftersom mannen inte är dömd sedan tidigare och lever under ordnade förhållanden, döms han i stället till en villkorlig dom med dagsböter på 4 000 kronor. Han ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.