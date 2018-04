Körde på fel sida vägen och krockade med taxi – döms till fängelse

Natten till lördagen den 2 december förra året inträffade en trafikolycka på Köpingsvägen i Västerås.

En man i 60-årsåldern, som tidigare under kvällen varit på restaurangen Slow Down i närheten, körde ut i korsningen Djuphamnsvägen-Köpingsvägen och in på körfältet avsett för mötande trafik. Där krockade mannen in i en taxibil som kom körandes på Köpingsvägen. Kollisionen ska dock ha varit mindre allvarlig.

Polis tillkallades till platsen och mannen togs med till stationen för blodprovstagning. Resultatet visade att 60-åringen hade 2,35 promille alkohol i blodet. Mannen döms nu av Västmanland tingsrätt till fängelse i två månader för grov rattfylla och olovlig körning.