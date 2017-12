Kvinna larmade om pågående inbrottsförsök – polis med hund sökte efter tjuven på Hammarby

Larmet till polisen kom från ett kedjehus på Hammarby vid 15-tiden där en kvinna stängt in sig på övervåningen då hon hörde att någon bröt sig in i hennes hus via en dörr.

Två polisbilar och två hundbilar körde till adressen, skriver polisen på sin hemsida.

Väl på plats kunde man konstatera att en dörr var uppbruten. Enligt polisen hade tjuven troligtvis inte varit inne i bostaden och inget såg ut att vara stulet. Polisen ska genomföra en brottsplatsundersökning i bostaden under fredagen.

Ingen misstänkt gärningsman hade gripits under eftermiddagen eller kvällen.

