Män från Norberg misshandlade Hallstabo brutalt – han hade "golat"

I domen som kom på torsdagen framkommer att två män från Norberg har varit föremål för flera olika typer av polisutredningar. De är i 30-35 årsåldern. I fortsättningen kallas de A och B.

Händelsen som har fått dem dömda till fängelse utspelade sig den 14 januari. Tillsammans med två andra män misshandlade de två personer och hotade en tredje med kniv. Men upprinnelsen till den grova misshandeln började ett par månader tidigare.

Läs också: Man misshandlades och pressades på pengar av fyra män

Straffade honom för att han pratat med polisen

En av männen som de misshandlade, i fortsättningen kallad C, har berättat i förhör att allting började med att han berättade för polisen om A och B:s inblandning i en kriminell verksamhet, vilket fick dem häktade.

Därutöver ansåg männen att C var skyldig dem 15 000 kronor.

Den 14 januari blev C kontaktad av A. Då hade han bestämt att spela kort med två arbetskamrater i en lägenhet i Västerås. C sade därför att A kunde komma dit. För att det skulle finnas bevis för vad som sades under mötet startade C en inspelning med en mobiltelefon, som han gömde i rummet innan männen dök upp.

A och B kom till lägenheten och hade med sig ytterligare två personer som C inte kände igen. Stämningen blev snart hotfull. A och B sade att C hade golat och därför skulle betala. Först sade de att han skulle betala 15 000, sedan 250 000 och 300 000 kronor.

Skadades svårt i misshandeln

Plötsligt sade männen "vi kör", och började misshandla C och en av hans kamrater. Det var A och B som var drivande i misshandeln. C blev slagen med knytnävsslag och en lampfot. Han har också berättat att A skrek rasistiska glåpord och spottade på honom. En av C:s vänner, som också blev misshandlad, slutade att röra på sig. C trodde att de hade slagit ihjäl honom. ”Om du kontaktar polisen är du död”, sade A.

Arbetskamraten har i sin tur vittnat om hur han blev slagen hårt i tinningen – sedan minns han inget förrän han vaknade upp på sjukhuset. Den andra kamraten hotades med kniv för att inte stoppa misshandeln av sina två kollegor.

Dömer dem till fängelse

Tingsrätten har kunnat grunda sin bedömning utifrån bland annat inspelningen av misshandeln, då de fyra misstänkta männen inte har varit hjälpsamma. Även om allting som sades inte har gått att urskilja, har tillräckligt kunnat uppfattas för att styrka det som C och hans kamraters berättade.

Därutöver finns en sms-konversation från när C vårdades på sjukhuset efter misshandeln:

"Du har idag på dej och sansa dej..sen kommer nån i din familj lida"

Detta skrev A i ett sms till C.

"Du har idag på dej och sansa dej..sen kommer nån i din familj lida", skrev A bland annat.

Tingsrätten finner att det fanns två bakomliggande orsaker till varför de fyra tilltalade över huvud taget sökte upp C. Den första orsaken var att A och B ansåg sig ha en fordran på 15 000 kronor. Den andra orsaken, vilken tydligt framgår av den gjorda inspelningen, är att han hade ”golat” på dem.

A döms till 2 år och 9 månaders fängelsestraff för grov misshandel, försök till grov utpressning, övergrepp i rättssak, ringa dopingsbrott och ringa vapenbrott. B döms till 3 års fängelsestraff för grov misshandel, försök till grov utpressning och övergrepp i rättssak vid två tillfällen.

Ytterligare person misshandlad för att ha pratat med polisen

B var inblandad i ytterligare en misshandel – som inträffade den 17 januari i Norberg. Där tog B sig in i en persons hem och misshandlade honom med ett kvastskaft som straff för att han hade pratat med polisen för att hjälpa dem få männen gripna för misshandeln i Västerås.

De två männen som A och B tog med sin till lägenheten i Västerås är hemmahörande i Uppsala och döms för medhjälp till försök till utpressning. En av dem döms även för medhjälp till grov misshandel då han hotade en av C:s kamrater med kniv.

Läs också: Personer trängde sig in i bostad – misshandlade man med tillhyggen

Mer läsning för Plus-kunder:

Nya siffror: Brotten ökar i Fagersta

Kommunpolisen: "Vi mäktar inte med"