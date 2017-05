Det var under sena lördagskvällen och under inledningen på natten som polisen fick in uppgifter om pågående streetrace på Köpingsvägen på Hacksta, mellan Västerås och Dingtuna.

– Det är ett återkommande problem, men den här gången slutade det med en tillsägelse, säger Mats Länn, LKC-befäl vid Västmanlandspolisen.