Rånvågen mot skolbarn fortsätter – flera drabbade bara senaste dygnet

"I tisdags", skriver rektorn på Apalbyskolan i ett brev till alla föräldrar, blev flera av våra elever rånade på sina datorer på väg tillbaka till skolan från idrotten på Bombardier."

Under onsdagen var det dags igen: vid 11.52 fick Västeråspolisen larmet om att en 14-årig elev blivit rånad på sin elevdator – och den här gången skedde rånet under skoltid, strax utanför skolan då eleven var på en kortare rast mellan två lektioner och hade datorn med sig under armen.

Plötsligt kom två maskerade ynglingar fram till 14-åringen och hotade honom med vad han uppfattade som "ett föremål som liknande en kniv".

"Hit med datorn!" skrek den ene och 14-åringen kände sig hotad och gav dem datorn.

– Vi vet inte om det var en kniv men vi kan heller inte utesluta det. Det var helt klart en mycket hotfull situation för elever som gjorde rätt i att bara lämna över datorn, säger Ann-Charlotte Israelsson, LKC-befäl på Västmanlandspolisens länskommunikationscentral.

De två rånarna, som beskrevs att vara i 16–17-årsåldern, försvann sedan springande från platsen, genom skogen mot Önsta. Larmet till polisen gjordes inte förrän efter cirka en halvtimme och trots omfattande sökinsatser från polisens sida kunde inte rånarna spåras.

För dig som är prenumerant – läs mer: Kommuntoppar diskuterade skoldatorrån: "gör datorn obrukbar"

I brevet till föräldrarna beskriver Jessica Nordin, rektor på Apalbyskolan (som är ett högstadium med elever i årskurs 6–9), att skolan tar de inträffade händelserna på mycket stort allvar och att åtgärder måste vidtas för att öka säkerheten för elever och utrustning.

"Vi kan se att det varit datorerna som varit av intresse, då inget annat (mobiler, plånböcker etc) blivit taget. Vi på skolan kommer att uppmana eleverna att låsa in sina datorer och ipads på rasterna, både kortare och lite längre raster", skriver Jessica Nordin.