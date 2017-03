Tonåring ofredade klasskamrat under hajk

Det inträffande under en hajk i september 2016. Han följde efter en klasskamrat in i ett tält. Där började han att ställa intima frågor och berörde henne på ett sexuellt sätt mot hennes vilja. Vid ett senare tillfälle, under samma hajk, närmade han sig henne återigen – trots att hon upprepade gånger bad honom att sluta och gå därifrån.

Båda är under 18 år. Ynglingen förnekar brott. Han misstänks även för häleri då han haft en stulen laptop i sin befattning. Denna åtalspunkt erkänner han.

Nu är det upp till Västmanlands tingsrätt att avgöra om det blir en fällande dom.

