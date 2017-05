Träffades på Tinder – nu döms västeråsare till fängelse

Mannen och kvinnan fick kontakt med varandra via Tinder härom året och de började med att skriva till varandra och tala i telefon. Mannen hade problem med alkoholen, men gick på behandling och när den avslutades flyttade han mer eller mindre hem till kvinnan i hennes bostad i Stockholmstrakten.

Allt var bra – en tid. Tills mannen började dricka. Enligt vad kvinnan senare berättat inför Attunda tingsrätt blev mannen som en helt annan person när han drack, från den glada och trevliga nyktre mannen till en lynnig och ombytlig och helt annan person när han druckit alkohol.

I våras gick det överstyr. Vid ett tillfälle tog sig den druckne mannen in till kvinnan bostad genom att slå in ett fönster. Han skrämde inte bara kvinnan utan även kvinnans barn och bekanta som just firade en familjehögtid där. Polis tillkallades, men mannen hade besinnat sig och kvinnan – som ännu älskade mannen – tog tillbaka polisanmälan sedan denne lovat betala för skadorna.

Någon månad senare hade den berusade mannen tagit fram en kniv och hotade henne med i hennes bostad. Han hindrade henne från att lämna bostaden genom hot och vidrörde henne även sexuellt utan hennes samtycke.

Efter den händelsen polisanmäldes mannen. Han åtalades för olaga frihetsberövande, hemfridsbrott, sexuellt tvång och skadegörelse.

Inför rätta medgav han vissa av brotten, men förnekade flera andra exempelvis den sexuella beröringen och menade att kvinnan hittade på.

Rätten fann dock kvinnans uppgifter alltigenom trovärdiga, i synnerhet som många av dem fick stöd av vittnesuppgifter där vittnena antingen sett händelsen eller fått den berättad för sig efteråt av kvinnan.

Mannen dömdes för de åtalade brotten och straffet blev ett år och två månaders fängelse.

Han ska dessutom betala skadestånd till kvinnan med mer än 40 000 kronor och skadestånd till kvinnans bostadsbolag med knappt 10 000 kronor.