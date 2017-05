Två villainbrott inom en halvtimme

Två villor i området Säby i Halstahammar utsattes på onsdagseftermiddagen för inbrott.

Den först anmälan gjordes klockan 14.50. En eller flera personer har då brutit sig in genom altandörren till en villa.

Strax därefter var det dags igen.

– Den andra anmälan kom in vid kvart över tre samma eftermiddag. Då har man gått in genom ett fönster och rört till det rejält i hela huset, säger Per Strömbäck, inspektör vid polisen i Hallstahammar.

– Med tanke på det korta tidssspannet, kan man missstänka att det rör sig om samma gärningsmän.

Teknisk undersökning pågick fortfarande i en av villorna under torsdagsmorgonen. Det är oklart vad som stulits vid inbrotten. På torsdagsmorgonen hade ännu ingen gripits.