Dödsolycka på E18 – 20 skadade till sjukhus sedan buss krockat med lastbil

Har du film/bilder? Tipsa oss på 72021 eller mejla [email protected]

Ambulans och polis är på plats vid olycksplatsen som är belägen ett par kilometer norr om trafikplats Gräsnäs. Olyckan inträffade i riktning mot Örebro, i södergående riktning och det råder mycket svår halka såväl på olycksplatsen som i hela södra delen av Västmanlands län.

En person har bekräftats avliden. Över 20 personer har förts till sjukhus, flera av dem är allvarligt skadade.

– Det rör sig om en allvarlig olycka med ett flertal skadade. En betongbil, en buss med passagerare och flera personbilar är inblandade, säger Martina Saghamre, befäl vid polisens kommunikationscentral i Västmanlands län.

Polis från Örebro och Södermanlands län biträder polisen i Västmanland. Sjukvårdsresurser från flera län tar hand om de skadade. Läget var inledningsvis kaotiskt på olycksplatsen och det rådde svår dimma vid olyckan så fordonen fick sänka hastigheten.

Enligt uppgifter till VLT från en anhörig till en passagerare på bussen, som inte vill framträda med sitt namn, har en buss kört in i en stillastående lastbil och situationen ombord på bussen är kaotisk:

– Det är skadade och blod överallt.

All trafik i båda riktningarna på E18 har stoppats i båda riktningarna mellan Köping och Arboga under det omfattande räddnings- och bärgningsarbetet.

Trafiken leds om under tiden via länsväg 250 Köping-Kungsör och vidare på E20 mot Arboga, och omvänt. Långa köer har bildats på E18 i anslutning till omledningen och det kan även vara köer på länsväg 250. Under kvällen har det förekommit flera bud om när vägen åter kan vara öppnad. Länge trodde man att vägen skulle vara fullt framkomlig vid 23-tiden. Den tiden har flyttats fram till 01.00 natten mot onsdagen.

Vid 22.30-tiden höll man fortfarande på att bärga bilar från olyckplatsen.

– Vi har resurser på plats från flera län för att ta hand om skadade, säger Martina Saghamre.

– Skadade har förts till olika sjukhus säger Anders Hedström, Västmanlandspolisens presstalesperson.

Hur har olyckan gått till?

– Det kan vi inte svara exakt på just nu. Det tycks som om en buss med passagerare kört in i en lastbil, därefter har flera personbilar blivit inblandade, vi vet inte hur många, säger Anders Hedström och fortsätter:

– Det är fruktansvärt halt på olycksplatsen.

Olycksbussen är en Scania Irizar med plats för 35 resenärer samt chaufför. Bussen kördes i linjetrafik för bussföretaget Nettbuss/Bus4you mellan Arlanda och Karlstad via Västerås och Örebro. I Västerås fanns det anslutning för resenärer från Stockholm.

Bussen avgick från Arlanda 16.55 och Västerås 18.20 och var på väg mot Örebro där den skulle ha anlänt 19.30 på sin färd mot Kristinehamn (ankomst 20.30) och slutstation Karlstad (ankomst 21.05).Bussen är utrustad med säkerhetsbälten för chaufför och samtliga passagerare, bussen är av nyare typ och ovanligt komfortabel med endast tre stolar i bredd för passagerarna.

Sofia Hansson bor bara några hundra meter från olycksplatsen.Hon märkte ingenting särskilt under kvällen, förrän hon skulle gå ut till stallet.– Då såg jag att det var massor av blåljus på E18, så jag förstod att det hänt något stort.

Hon gick in på lokaltidningens sajt och läste att det handlade om en stor olycka. – Det var väldigt dimmigt men jag såg ändå att det var mängder av blåljus.

Den sträcka av E18 som går nära hennes gård är inte särskilt olycksdrabbad, anser hon. Det är sällan som hon ser blåljus där. Men denna kväll var det både dimmigt och halt.

– Sedan gick jag ner till viltstängslet vid E18 och såg att det var en buss som kört in i huven i en lastbil. Då förstod jag att det var allvarligt.

När vi pratar med Sofia klockan 22.57 på tisdagskvällen ser hon att trafiken börjar rulla så smått igen. De flesta blåljus är borta, däremot blinkar det orange från arbetsfordon.

Eva Lindahl, kommunikationsdirektör vid Region Västmanland, tidigare Landstinget Västmanland:

– Vi har gått upp i stabsläge inom sjukvården. . Jag vet att vi har ett gott samarbete med sjukvården i övriga län i sådana här frågor.

Åtminstone sju personer har förts till Västmanlands sjukhus Västerås. Omkring tio personer med lätta skador har förts till Västmanlands sjukhus Köping. Fyra personer har förts till Universitetssjukhuset i Örebro.

– Vi har lite olika uppgifter om antalet skadade, säger Anders Hedström och fortsätter:– Enligt polisens insatschef rörde det sig om 20 skadade, landstinget säger 22.

Läget var strax före klockan 23 oförändrat med avseende på antalet döda:– Vi har sedan tidigare uppgifter om en död, säger Anders Hedström.

Enligt information från Sjukvårdens larmcentral har skadade i första hand förts till sjukhusen i Örebro och Västerås. Det är oklart hur många skadade som förts till respektive sjukhus och det är ännu flera timmar efter olyckan oklart om samliga skadade evakuerats och förts till sjukhus.

Vid svåra olyckor brukar ofta resurser i form av psykosocialt omhändertagande – av vittnen, fysiskt oskadda men chockade olycksoffer samt anhöriga – via kommunens POSOM-grupp aktiveras. Det är oklart om Arboga kommuns POSOM-grupp aktiverats. I takt med att man får visshet om de skadade och den avlidnes hemvist kan det bli aktuellt att aktivera fler kommuners POSOM-grupper.

Vid svåra olyckor, exempelvis vid olyckan på E18 i Arboga kommun år 2006 där tio personer omkom, kopplas även Statens Haverikommission in för att utreda olyckan. Det är ännu inte klart om haverikommissionen ska utreda kvällens olycka.

Vi återkommer med mer information i den takt vi får den från polis, sjukvård och räddningstjänst. I ett inledande skede är det ofta mycket svårt, även för polis och räddningspersonal, att veta exakt vad som skett och utröna det exakta antalet skadade.

Olycksplatsens ungefärliga läge, med ledning av de nya uppgifter som framkommit under kvällen. Enligt de tidigare, preliminära, uppgifterna var olycksplatsen belägen något längre söderut.