E18 öppen igen – efter fem nya olyckor

Den första inrapporterade olyckan inträffade på E18 mellan avfart 126 och 127 i höjd med Västjädra. När räddningstjänsten och polisen kom till platsen upptäckte man att det handlade om hela fem olika olyckor.

– Det var jättehalt på platsen och vi kunde räkna till fem olika bilar som oberoende av varandra åkt av vägen, säger Maria Ruble, befäl på Västmanlandspolisens länskommunikationscentral.

Vid den första olycksplatsen var det ingen person kvar vid bilen. Vid de andra olyckorna hade bilisterna stannat kvar vid olycksplatsen. I nuläget finns det inga uppgifter om några personskador i samband med olyckorna.

Det rådde till en början mycket begränsad framkomlighet kring olycksplatserna.

– Det var stopp i båda riktningarna en stund sen har man försökt börja släppa på lite trafik i riktning mot Köping, men det är fortfarande mycket begränsad framkomlighet, säger Emil Berggren, inre befäl på Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.

I samband med bärgningsarbetet stängdes Europavägen av helt och trafiken leddes om via Kolbäck. Under tiden sattes även saltbilar in för att försöka bekämpa den värsta is- ioch snöhalkan.

Räddningstjänsten uppmanade tidigt under kvällen alla bilister som hade möjlighet att stanna hemma.

– Det är väldigt halt vid platsen och vi har saltbilar på väg. Vi uppmanar trafikanter att hålla sig hemma om möjligt, förklarade Emil Berggren på Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.

Under tisdagen har det inträffat flera olyckor runt om i länet.

