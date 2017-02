På riksväg 66 strax norr om Erikslund, vek sig en långtradare i det hala väglaget och hamnade tvärs över vägbanan. Olyckan skedde vid 02.40-tiden på torsdagsnatten strax innan rondellen vid Norrleden,

All trafik i södergående riktning stoppades under bärgningsarbetet. Trafiken i norrgående körfält rullade temporärt under bärgningen.

