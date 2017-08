Larm om bilolycka på Norrleden – personbilar inblandade

Klockan 14:58 inkom ett larm till SOS om en trafikolycka där Norrleden Skultunavägen möts. Det rör sig om två bilar som krockade med varandra i en korsning.

– Ja, det är två bilar som har kört in i varandra. Troligtvis så är det någon som har missat den andra bilen i korsningen, men vi vet inget än, säger Gunnar Henriksson, inre befäl hos räddningstjänsten.

I bilarna befann sig endast en person i varje bil, och de båda sägs ha klarat sig utan allt för stora konsekvenser.

– De båda kördes till sjukhus, men de uppges ha lättare skador, säger Gunnar Henriksson.

Just nu står trafiken helt still vid olycksplatsen, men bör rulla på som vanligt inom en snar framtid.

– Just nu är vi kvar på platsen och planerar. Trafiken står just nu helt still, men om 20-30 minuter lär det rulla på som vanligt, säger Gunnar Henriksson, inre befäl hos räddningstjänsten.

■ ■ TIPSA! Vet du mer? Har du film/bild? Kontakta vlt.se via telefon: 021-199 199, e-post: [email protected] , mms/sms: 72021eller Tipsa-tjänsten. Västmanlands bästa tips belönas med 3000 kronor varje månad.