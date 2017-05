Det var två bilar som frontalkrockat vid infarten till Surahammar vid OKQ8-macken.

Tre personer var involverade och två behövde vård. En ska enligt polisen vara lindrigt skadad och en allvarligt.

66:an stängdes i södergående i knappt två timmar, medan bilarna bärgas. De som skulle passera fick åka via Hallstahammar. De som skulle åka in till Surahammar fick ta vägen via golfbanan.