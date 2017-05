Det var två bilar som frontalkrockat vid infarten till Surahammar vid OKQ8.

Tre personer var involverade och två behövde vård. En ska enligt polisen vara lindrigt skadad och en allvarligt.

66:an är avstängd i södergående fram till cirka 17 medan bilarna bärgas. De som ska passera får åka via Hallsta. De som ska åka in till Sura får ta vägen via golfbanan.

– Vi uppmanar folk att ta andra vägar, säger Martina Saghamre, LKC-befäl vid polisen.