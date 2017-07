Polisen söker efter försvunnen kvinna i Västerås: "Försvann från sitt boende"

Boendet anmälde kvinnan försvunnen tidigt på söndagsmorgonen.

– Hon försvann från sitt boende tidigt på morgonen, vi vet inte riktigt när, säger Maria Rupla, LKC-befäl.

Polisen är i början av sökarbetet.

–Vi har fått in anmälan och har börjat jobba på det, det är inga beslut tagna om räddningstjänst eller så utan vi letar i närområdet, så som vi brukar. Sådant här händer ganska ofta, säger hon.

Under natten har polisen sökt efter en annan försvunnen person i länet, efter en man som i Surahammar som försvann under lördagskvällen. Han påträffades sedan under söndagsförmiddagen.