Så mycket har priserna på fritidshus ökat – här vinnarna och förlorarna

Med 31 procent ligger Västmanland över rikssnittet som landar på en ökning med 23 procent på fem år, visar statistik från Svensk mäklarstatistik som Fastighetsbyrån sammanställt.

Det är genom att jämföra försäljningspriser på fritidshus under våren 2017 till 2018 med samma period under 2012-2013 som man kan se en snittökning för riket på 23 procent. Medelpriset för ett fritidshus landar nu på strax under 1,7 miljoner kronor.

"Fritidshusmarknaden följer till viss del marknaden för permanentbostäder och vi får se om vinterns turbulens avspeglas nu när sommarstugorna börjar säljas. Samtidigt är det en del andra lokala faktorer som påverkar marknaden för fritidshus och utvecklingen skiljer sig mycket från ort till ort", säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån i en kommentar.

Medelpriset för fritidshus i länet är i dag drygt 1 miljon kronor. På kommunnivå är skillnaderna stora. Medan prisökningen i Sala är på hela 84 procent är priserna i Köping ökat med 30 procent.