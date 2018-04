BILDEXTRA: Oasen för trädgårds- och inredningsfantaster ligger i Hallstahammar: "Vår räkmacka är berömd"

Åsby Hem och Trädgård i Hallstahammar är en 6 500 kvadratmeter oas för trädgårds- och inredningsfantasten. Eller för den som bara vill ha en smaskig räkmacka.

– Vår räkmacka är berömd. Vi sålde 33 000 stycken förra året, säger ägaren Richard Metzmaa.

Att komma in på Åsby Hem och Trädgård är som att stiga in i en liten sagovärld, med växter så långt ögat kan nå, vacker inredning och ett och annat djungeldjur (fejk). Vattnet porlar från en liten damm där optimistiska kunder har slängt i en slant för en önskning. Det har de 8-åriga bästisarna Jesper Skånberg och Leo Honkala Johansson gjort.

– För något år sedan var jag här och slängde två tior i vattnet. Jag önskade att jag hade alla krafter i universum, berättar Jesper Skånberg.

– Det har jag med gjort, säger Leo Honkala Johansson.

Funkade det?

– Jag vet inte, säger Jesper.

Vad har ni gjort här i dag?

– Vi har letat efter frön, säger Leo.

– Och vi har letat efter såna växter som man kan plantera, säger Jesper.

Har ni busat?

– Nej, säger Jesper medan Leo samtidigt svarar ja.

- Lite, säger Leo, ler och fortsätter:

– Hon som stod och spolade vatten här kom och sa. "Jag tror nog att ni vill ha en dusch".

Fick du en dusch då?

– Jag fick känna lite på handen, säger Leo.

– Jag klappade på någon slags blomma, jag visste inte vad det var, säger Jesper.

Vill man känna på blommor är Åsby rätt ställe att åka till. Ytan inomhus är 2500 kvadratmeter och rymmer det ena grönskande rummet efter det andra. Men också flertalet inredda vrår med trendiga detaljer som sammet, mässing, rotting och unika och annorlunda detaljer som en gigantisk guldkobra.

- Även när vi först öppnade hade vi sådana "eye catchers" i butiken, men i dag köper folk dem. De köper sånt de gillar och vill ha. Det är inte ovanligt att en kund spontanköper en lampa för 5000 kronor. För 10 år sedan hade man samlat hela personalen om man sålt en lampa för 5000 kronor, säger Richard Metzmaa.

Vad lockar era kunder mest, inrednings- eller trädgårdsdelen?

– Jag skulle säga att vi har tre kategorier med besökare. En del åker för hela paketet. Och så har du den gamla Åsby-kunden som bara åker hit för växterna. Vissa åker hit bara för att äta vår räksmörgås. Vår räkmacka är berömd. Vi sålde 33 000 stycken förra året. Så den är poppis, säger Richard.

Det var Richard Metzmaas pappa och bror som köpte Åsby trädgård 1997. 2001 köpte Richard halva företaget och sedan tre år tillbaka är han helägare. Han har genomfört många förändringar sedan 2001.

– Jag ville skapa ett utflyktsmål med något mer än bara växter och ville ha en inredningsdel också. Kaféet var jag jätteintresserad av också, jag är matintresserad. För att folk ska kunna stanna längre. Om jag åker någonstans vill jag kunna fika där. Så jag tänkte att då måste det ju finnas andra som vill det, säger Richard.

Hur stor insidan av Åsby Hem och Trädgård än känns så är ytorna utanför dubbelt så stora. Här bland perenner, buskar och träd går trädgårdsmästaren Kristel Kängsep omkring och jobbar med vårförberedelser. För äntligen ser det ut som om våren är här.

– Vi började med vårförberedelserna redan i slutet på mars. Vi fick starta med att skotta snö och hacka is helt enkelt. Det är en extrem vår den här säsongen. Så sent har vi inte startat på länge. De senaste dagarna har det varit helt fantastiskt väder. Det hjälper oss mycket.

Kristel Kängsep bor i Fagersta men har pendlat till Åsby under elva säsonger.

– Så ibland skojar jag att jag är "senior" trädgårdsmästare, säger Kristel och skrattar.

Vad ska man göra i trädgården nu på vårkanten?

– En trädgård är en organisk helhet som man lever med året om. Så fort tjälen har gått ur jorden och marken inte är så blöt längre kan man börja vårfixa på allvar. Mars-april är en bra tid att beskära fruktträd som äpple och päron. Det kan man göra tills knopparna börjar spricka. Inte senare, för då kan det bli det mycket sav som går förlorad, säger Kristel Kängsep.

Vilka perenner är lättskötta?

– En lättskött perenn är den som trivs på växtplatsen och inte kräver så mycket skötsel efter etableringsperioden. Gemensamma drag för lättskötta växter är att de är friska, robusta, mycket anspråkslösa när det gäller odlingskrav och dessutom långlivade. Alla växter är ett levande material och man måste räkna med en viss mån av skötsel, speciellt under etableringstiden - den första tiden efter planteringen. Det är då man hjälper växten att komma igång på den nya växtplatsen – man vattnar, rensar ogräs, luckrar runt plantan, bekämpar ohyran och håller skadedjur borta. Lättskötta perenner är till exempel daggkåpa, daglilja, pioner, bergenia, anisisop, prästkrage, solbrud, kantnepeta, löjtnantshjärta, olika nävor och funkia för att nämna några.

Hur skapar man en lättskött trädgård?

– Det är inte så enkelt alltid. Men jag tänker att ett nyckelord skulle kunna vara att ha en bra grundstruktur, en fungerade trädgårdsstomme. Det skulle vara en jättestor hjälp. Sedan handlar det om att hitta sin egen stil och följa sitt hjärta. Då får man en fin sammanhängande helhet som man själv trivs med. Vet du din stil är det lättare för oss trädgårdsmästare att ge råd, då kan vi rekommendera just sådana växter som kunde passa bäst för dig och ”sålla” bort vissa växter på en gång.

Har ni någon rolig nyhet i år?

– Ja, vi har två olika sorters korneller på stam: korallkornell och gullkornell. I och med att de har en stam blir det som små träd, annars är de flesta korneller buskar eller buskträd. Rysk kornell, skogskornell och videkornell med sina olika namnsorter är robusta och härdiga och lyser verkligen upp våra annars ganska färglösa trädgårdar på vårvintern med sina vackra färger på grenarna. Dessa finns i flera olika färgnyanser och mest framträdande färger får de nya skotten. Jag älskar korneller och våra fina korneller på stam här i butiken, de är verkligen lättskötta och tacksamma. Jag hoppade nästan av glädje när jag hörde att min kollega hittat dem i en lista hos en odlare och beställt. Jag var helt salig, säger Kristel Kängsep och fortsätter:

– Vad gäller ytterligare nyheter då har vi även fått hem flera olika sorters helt nya humlesorter som passar för ölbryggning. Riktigt spännande.

Kristel om vad man kan göra i trädgården i april

1. Städa i alla rabatter och klippa ner fjolårets perenner

"Ett riktigt bra tips är att man kan finfördela de torra nedklippna perennernas stjälkar och strö dem i rabatten, så blir det lite som organiskt täckmaterial. Så använder man resurser nära den plats de kommer ifrån."

2. Gödsla

"Det är en utmärkt tid att gödsla i rabatter, buskar och träd. Gödsla gräsmattan när gräset har börjat växa igen."

3. Så vissa frön

"I slutet av april och i maj kan man börja direktså vissa frön (till exempel morot, sallad, rädisa) som gror i kallare jord, dock ska jorden vara tillräckligt varm, minst 5 grader."

4. Drömma och planera

"Trädgårdsarbete handlar om både planering och drömmar och det kan man i princip göra hela året och vintern är ju en förträfflig tid för sådant, då är det lite som att ligga ett steg före när våren väl anländer."

5. Plantera perenner, buskar, träd, häckar

"Nu är det ett bra tillfälle att plantera vårblommande perenner eftersom utbudet i trädgårdsbutiker är som störst."

6. Rensa ogräs

"Det är en utmärkt tid att börja med ogräsrensning. Ju mer man får bort små spirande ogräsblad, desto lättare är det inpå säsongen."

Kristels 3 vårfavoriter bland perenner

1. Backsippa: "Den är en helt underbar vårblommande perenn. Det som är roligt med dem är att de är snygga även sen när de har blommat över. De har himla dekorativa fröbollar. Jättesöta. De vill växa i soligt läge."

2. Guldadonis: "Den är så snygg och den är lite mer ovanlig också. En raritet skulle man kunna säga."

3. Julros: "Vårkanten är julrosornas högtid. De är verkligen vackra och gillar lite skuggigare lägen samt en fuktig men väldränerad jord. Plantera dessa under lövfällande träd och buskar där de får sol under vår och sen höst och lätt skugga under sommaren."

Populära växter just nu

1. Ormhassel

"Det är många som ringer och frågar om den. Nu när vi har märkt att det är inne så har vi bunkrat upp ordentligt så att vi har fler exemplar hemma nu på våren. Det finns även en jättevacker rödbladig ormhassel. Många känner inte till att den finns. Ormhassel är väldigt dekorativ i princip hela året eftersom den har vackra korkskruvade grenar. Man kan plantera den även i kruka men då ska man komma ihåg att inför vintern ställer man krukan frostfritt, svalt och helst mörkt också. På vårkanten ställer man ut krukan igen."

2. Magnolia

"Det finns flera olika arter och sorter att välja bland. En och samma växt kan även finnas i olika storlekar och i olika prisklasser. Varför inte satsa på en lite mindre och inte så dyr magnolia och plantera den i en fin kruka? Man ska komma ihåg att ta in krukan inför vintern och förvara den frostfritt, svalt och mörkt. Vissa nya sorter är verkligen exklusiva och riktigt häftiga, dock känner vi inte till hur härdiga dessa är i vårt klimat. Hybridmagnoliorna till exempel är oerhört tåliga och klarar även högre zoner om växtplatsen är den rätta. Hybridmagnolia Merrill är en av de tåligaste vi har. Den är populär."

3. Blodfläder – fläder med purpurfärgade blad

"Den har blivit inne. Den är så himla dekorativ med sina purpurfärgade hela eller flikiga blad. Även blommorna är himmelskt vackra. Det som är roligt med den är att det är en äkta fläder. De rosa blommorna kan du göra saft på. Det är både en nyttoväxt och en dekorativ växt. Den kan du också ha i kruka som du sedan tar in för rätt vinterförvaring."

4. Nyttoväxter, ätbara växter och allehanda bär

"Olika typer av kryddor, sparris, jordärtskocka, amerikanska blåbär, blåbärstry, humle, vindruvor. Rabarber säljer vi rikliga mängder av. Det som är roligt är att det finns massa olika sorters rabarber. De som får stjälkar tidigt och de som får lite senare, vissa sorter får tunnare, vissa tjockare stjälkar, även färgen på fruktkött skiljer sig åt."

5. Miniträd

"Alla olika typer av miniträd. De kan man ha i rabatter och i krukor. Många av dem passar perfekt att ha på balkonger. Det finns även miniträd i form av uppstammade bärbuskar och dessa är verkligen coola."

6. Rosor, perenner och klematis

"De är alltid populära."

