Bloggaren Monica Karlstein skapar i läder: "Blir bara finare ju mer solblekt, kantstött och använt det är"

Journalisten Monica Karlstein har sin pappa att tacka för sin parallella karriär som inspiratör och hemmafixare. När hennes mamma och bror slog sig ned framför tv-serien Dallas i soffan gick Monica och pappa Bengt ut i garaget för att sortera skruv, svarva ljusstakar eller snickra.

– Pappa bygger hus, mekar med bilar och har alltid projekt på gång, så det är definitivt från honom jag fått intresset för att skapa med händerna. Både källaren och garaget i mitt barndomshem var rena guldgruvorna av kreativitet och verktyg, säger Monica Karlstein.

Hon valde att bli skribent tack vare ett brinnande samhällsintresse. Hemmafixandet, snickrandet och pysslandet fick länge förbli ett fritidsintresse och avkoppling efter jobbet. Men för några år sedan började hon blogga om sina DIY-projekt (do it yourself) och i dag är Hemmafixbloggen.se en av Sveriges största bloggar i sin genre.

– Ett hemmafix är för mig något man har gjort själv, men det behöver inte nödvändigtvis vara ett stort byggprojekt. Det kan lika gärna vara att sy ett kuddfodral, att måla en tavelram eller att förändra en färdig Ikeamöbel, beroende på vad man tycker är roligt. Själv gillar jag "upcycling", att ta hand om och förändra något som redan finns. Jag är en sakletare och tycker om att hitta saker och ge dem ny form eller funktion.

I Monicas hemmafixarkiv finns bland annat en klocka gjord av ett runt skärblad, fyndat i en amerikansk prylbod, som har använts för att skörda solrosor. Hon har byggt om en gammal symaskin till en lampa och av gammal rostig taggtråd som hon hittat i skogen har hon gjort en annan.

– Oftast ser jag direkt vad något ska bli, men det händer att jag tar hem saker för att de är fina utan att ha en aning om vad jag ska göra med dem. Två år senare kanske jag kommer på det och letar fram grejen ur gömmorna. Min sambo brukar sucka när jag kommer hem med mina fynd och påpeka att förråden redan är fulla, säger hon och skrattar.

De flesta projekt hon gör baserar sig på någon form av behov. Nu när sonen har hunnit bli 1,5 år har leksakerna börjat sprida ut sig över golvet, och plötsligt behövdes leksaksförvaring i vardagsrummet. Lösningen blev att göra en korg av läder – ett av Monicas favoritmaterial.

– Jag gillar målarfärg för att det är enkelt att förändra med det, men läder är ett så fint, genuint material. Nästan allt annat blir sämre med åren men läder blir bara finare ju mer solblekt, kantstött och använt det är. Vi har också många läderdetaljer i vårt vardagsrum, så det kändes som ett perfekt material för korgen.

För att lista ut hur hon ska göra ett hemmafixprojekt i stil med leksaksförvaringen letar Monica Karlstein inspiration både på nätet genom söksajter som till exempel Pinterest och genom att gå i butiker.

– Hittar jag en fin lösning i butik brukar det ändå sluta med att jag hellre gör den själv än att betala dyra pengar för den. Det kan också vara för att jag vill ha den i ett annat material, säger hon, och fortsätter:

– Jag hittade ett fat av fejkläder på en marknad i Bangkok för tio år sedan, till exempel. Det kostade inte många kronor så jag köpte det, men enbart för att påminna mig själv om att jag skulle göra ett eget i äkta läder. Det tog tio år, men nu är det gjort.

När det gäller just läder är det långsiktigheten som styr. Det är ett relativt dyrt material att jobba med, men det åldras vackert och håller en livstid om man tar hand om det.

– Våra fåtöljer med läderhandtag har många år på nacken och lädret torkar med tiden. Det gäller att smörja med fett så att det inte spricker. Likadant med projekten jag gör själv, de kommer jag att vårda när det behövs. Men gör man det, då blir lädret bara vackrare med åren.

Monica Karlstein

Ålder: 32 år.

Familj: Sambon Andreas och en ettårig son.

Bor: I Drevviksstrand söder om Stockholm.

Gör: Journalist och influencer genom bloggen Hemmafixbloggen.se.

5 tips för hemmafix i läder

►Se till att ta reda på vad det är för läder och hur det är behandlat. Ska du göra något för barn är det viktigt att lädret är behandlat på rätt sätt. Läs på och fråga om råd.

►Läder kan vara dyrt i inköp. För små projekt är det smart att fråga efter spillbitar. Vill du göra många saker av läder framöver är det mer ekonomiskt att köpa ett helt stycke läder än att få ett mindre stycke tillskuret i rätt mått.

►Verktyg, nitar och andra smådelar är billigast i hobbybutikerna, men själva lädret är bättre hos läderverkstäderna.

►Ha gärna lite mer material än du behöver för att testa håltagning eller liknande på.

►Gängade nitar är enklare att använda än nitar som ska slås ihop. Just det momentet är svårt att få till med handverktyg hemma utan rätt maskiner.

