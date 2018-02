Från lägenhet till hus – då fick bloggaren Linda ett eget pysselrum

På Facebook finns otaliga grupper för pyssel, återbruk och DIY (do it yourself), många med över 50 000 eller till och med 100 000 medlemmar. Pysselbloggar, tidningar med DIY-inspiration och hemmafixprogram på tv har gjort att allt fler svenskar fått eget skapande som hobby. Våra byråer och skåp fylls med band, papper, limpistoler och glitter. Plötsligt blir såväl kalasinbjudningar som påskdukningar allt mer kreativa.

Linda Blad driver bloggen Underbara saker, som handlar om såväl inredning som pyssel. I villan i Ljungskile har hon inrett ett helt rum för sitt skapande.

- När vi bodde i lägenhet vällde mina grejer ut överallt, det blev fullt i alla lådor direkt. När vi flyttade till hus tog jag chansen att inreda ett rum där jag kunde samla allt, och jag använder det otroligt mycket. Det är så skönt att slippa plocka undan efter sig varje dag, som man får göra om man håller till på köksbordet där familjen måste kunna äta frukost nästa morgon, säger Linda Blad.

Först låg hobbyrummet på nedervåningen i villan, sedan tänkte familjen om och gjorde en rockad så att hobbyrummet flyttade en trappa upp. Med flytten kom en bonus:

- I det nya rummet har vi spottar i taket och plötsligt insåg jag hur otroligt stor skillnad bra belysning gör! I förra rummet hade jag en vanlig taklampa och en skrivbordslampa. Men det är milsvid skillnad när man verkligen har bra belysning när man jobbar.

Linda letade inspiration på nätverkssajten Pinterest och på olika bloggar när hon skulle inreda hobbyrummet, och satsade på så överskådlig förvaring som möjligt. Bland annat har hon satt upp ett förvaringssystem med trådkorgar på väggen där alla band och snören ligger väl synliga och varje låda med material är noggrant uppmärkt med vad den innehåller. Linda har också skruvat fast metallock på rad under ett hyllplan så att glasburkar med knappar och pärlor lätt kan skruvas fast när de inte används. Mycket av inredningen består av återbruk och pyssel i sig.

- Jag har till exempel klätt en massa plåtburkar med tygstuvar och tapetrester för att de ska bli finare, och klätt in min gamla häftapparat och tejphållare från tonåren i tyg. Jag gillar att komma på sätt att använda spillmaterial för att få till den stil jag gillar i stället för att köpa färdiga, dyra saker. Det behöver inte kosta mycket pengar att pyssla.

Stora arbetsytor stod högt på önskelistan när hobbyrummet skulle inredas, och för att utnyttja rummet maximalt köpte hon material för att kunna platsbygga ett bord i exakt rätt mått.

- Det har funkat jättebra! Däremot målade jag det först med matt, vit färg och det var helt hopplöst att rengöra. Nu har jag målat om det med grå lackfärg som är lätt att torka av i stället, det blev mycket bättre.

Linda älskar att sy, så en symaskin är ett måste – särskilt efter att dottern Elle föddes.

- Jag syr ju massor till henne nu, allt från barnkläder till åkpåsar och sänghimlar. Men jag tycker också om papperspyssel och att göra dekorationer för kalas och andra högtider som nyår eller en babyshower, säger hon.

Linda Blad har pysslat ända sedan hon var liten, men det är först i vuxen ålder som hon har börjat se på det som en riktig hobby. Det som främst driver henne är lusten att göra egna saker. Till exempel att göra tavlor, måla på porslin eller göra om en fönsterlampa så att den passar bättre in i hemmet.

- Jag gillar återbrukspyssel, att återanvända materialet från något som gått sönder eller att göra om något som känns lite tråkigt så att den kan få hänga med några år till. Budgetpyssel helt enkelt.

Sedan Linda fick ett eget pysselrum har skapandet blivit en naturlig del av vardagen. Hon samlar på sig roliga idéer och inspirationsklipp så att hon när skaparlusten dyker upp lätt kan välja ett projekt ur högen. Hon växer fortfarande ur sin förvaring med jämna mellanrum, men numera löser hon det genom regelbundna rensningar där en del av materialet får följa med till skolan där Linda jobbar så att eleverna kan få använda det i stället.

- Nästa projekt blir nog att ordna en extra liten arbetsbänk så att min dotter kan få sitta här och pyssla också. Hon är bara 1,5 än så länge, men hon har börjat måla så snart behöver hon nog också en plats att hålla till på, säger Linda Blad.

Maria Soxbo/TT

Fem tips för hobbyrummet

►Överskådlig och noga uppmärkt förvaring, så att man lätt kommer åt allt man behöver utan att gräva i djupa lådor. Det ska vara lätt att plocka fram och lätt att plocka undan, så att man faktiskt orkar göra det.

►Bra belysning! Gärna spottar i taket, annars får man tänka till så att ljuset blir så bra som möjligt.

►Rejäla arbetsytor, beroende på vad du gillar att göra. Gillar du att sy ska symaskinen kunna stå framme så att det inte kräver så mycket förberedelser att sätta igång.

►Enkelt att göra rent. Om du pysslar mycket med lim och glitter behöver man ytor som är lätta att torka av.

►Mysigt inrett! Ju mer hemtrevligt desto större chans att rummet används. Tänk gärna återbruk. Färgslattar och tapetstuvar går det att göra mycket med.

Källa: Linda Blad

Linda Blad

Ålder: 28 år

Familj: Sambon Andreas och dottern Elle, 1,5 år

Yrke: Lärare

Bor: Ljungskile

Blogg: Blogg.101ideer.se/underbarasaker

För Plus-kunder och prenumeranter: Västerås Officersmäss gamla husa Rut spökar för personalen: "Kanske vi får hit spökjägare"