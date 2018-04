Musiken följer Åhmans genom livet och huset tack vare helintegrerat musiksystem: "Kan man få unna sig på ålderns höst"

Anna och Leif Åhman flyttade till kedjehuset i engelsk stil på Vega i Västerås år 2000 efter att ha bott på landet mellan Dingtuna och Barkarö.

– Herregud, det är 18 år sedan, säger Leif.

- Det är helt galet vad tiden går fort, säger Anna.

Leif Åhman är Västeråsmusikern Thord Åhmans son. Musiken har följt Leif genom hela livet och den följer även med från rum till rum i huset på Vega, tack vare ett helintegrerat musiksystem. En väl värd investering tycker Leif.

– Jag älskar ju musik. Och var vi än är i mitt hus så ska vi kunna lyssna på musik. Det kan man få unna sig på ålderns höst, säger Leif med ett leende.

Med Charlotte Perrellis "Take me to your heaven", Bonnie Raitts "I can´t make you love me" och sen Aviciis "Wake me up" i bakgrunden går vi från rum till rum. Kedjehuset har tre våningar på vardera 60 kvadratmeter. På bottenplan finns kök och vardagsrum, på övervåningen sovrum och musikrum och i källaren finns ett tv-rum och en relaxavdelning. Färgskalan är konsekvent och skapar en skön harmoni av rosa, vitt och svart.

– Anna har jättehärlig färgfeeling, och sen kanske jag får utföra det, säger Leif.

Hur skulle ni beskriva er stil?

– Vintage blandat med nytt. Vi köper mycket på second hand. Vår son jobbar på Mio så det blir lite därifrån också, säger Anna.

– Sofforna köpte vi på Blocket vid två olika tillfällen, de är ett par gamla Ikea-soffor som är tidlösa, berättar Leif och fortsätter:

– Även köket är Ikea, som vi målat om. Jag tycker det är häftigt med Ikea, att tröttnar du på en lucka så kan du byta och det kostar inte en förmögenhet.

– Anna ska ha en eloge, hon är duktig på att hitta bra saker till bra priser också, säger Leif.

– Man behöver inte köpa så dyra saker jämt, utan rätt saker, säger Anna.

Så här i mars ligger trädgården i dvala och både Anna och Leif längtar tills de kan börja påta i trädgården.

– Vi lever för vår uteplats och tomt på sommaren, när det växer och blir grönt och fint, säger Leif och berättar att de skulle vilja öppna upp en del av vardagsrummet.

– Vi kanske ska ta hit "Bygglov". Vi skulle vilja ha ett vinterbonat uterum likt ett orangeri. Men tyvärr man får ju fundera på om man ska förstöra det här, säger Leif och syftar på det stora vackra burspråket i vardagsrummet.

– Där får man tänka ett par varv.

Jag skojar och säger att jag nog måste lägga in ett veto mot att förstöra burspråket.

– Ja okej, om du säger det så, skrattar Leif.

Anna och Leif Åhman

Bor: Radhus på Vega i Västerås

Ålder: Båda är 57 år

Gör: Anna jobbar inom sociala nämndernas förvalting och Leif jobbar med försäljning på DHL

Familj: Sönerna Andreas, 34, och Fredrik, 31, med familjer. Andreas har två barn, Amadeus, 5 år, och Alice, 3 år. Fredrik har ett barn, Wilma, 2 månader.