Oansenliga rötter som ger färgprakt och väldoft till sommaren

Inne i butiken i Kniva trädgård står fulla korgar med räfflade och fårade liljelökar och dahlia-diton, samt knölar i olika storlekar, det mesta i bruna nyanser.

– Så här års fastnar ögonen för allt som glimmar, allt som är kulört. Och de här är kanske inte ser så tilltalande ut just nu, säger Andreas Graveleij.

Men de blir! Den som sätter nu kan få både färgpraktoch väldoft framåt sommaren.

André Strömqvist berättar lite om sin favoriter. Viskrattar lite åt att han har så svårt att välja, de blir ju så vackra allihop.Många kommer från Sydafrika, en lökrik del av världen där det finns områden medsommarregn – lökarna som växer där passar bra att odla här i Sverige. När degår ner i vintervila måste de plockas upp, för de tål inte tjälen.

Till exempel Kaphyacinten som blir någon meter hög, får vita blommor men som inte doftar. Den växer vild i Sydafrika.

– Sniglar gillar bladen. Så det kan vara bra att låtaden stå fritt från andra växter, säger André och visar gladiolus colvillei ärockså en lök som blommar i vitt. Den är lägre, mellan 30 och 50 centimeter ochhar därför lättare att smälta in i rabatten.

Lågväxande är också Oxalis deppei, iron cross - enlyckoklöver som mycket riktigt har ett rödbrunt järnkors där de fyra bladenmöts.

Doftliljan däremot blir en dryg meter hög och blommari vitt med lila stjärnmönster i mitten.

– Den har en otrolig doft och står länge, säger André Strömqvist.

Andreas Graveleij visar ett gäng lökar och knölar som klarar av att vara kvar i jorden över den svenska vintern, precis som påsk- och pingstliljor.

Till dem hör kungsliljor, den lila-gröna liljan Kushi Maya som får så vackra stänglar och den lättodlade tigerliljan.

– Tre gånger lökens storlek är tumregeln för hur djupt man ska sätta, och jag brukar alltid plantera tillsammans med lite benmjöl.

– Liljor trivs i sol, men vill helst inte ha det stekhett om fötterna, så om du sätter penséer eller lobelia runt så lökarna när de börjar titta upp så mår de riktigt bra, säger Andreas Graveleij.

Runt valborg är det också hög tid att sätta dahlior, de där du grävde upp innan frosten tog dem i höstas. André Strömqvist planterar dem med näsan precis under jordytan, så att solvärmen når knölarna.

Förplantering i kruka ger tidigare blomning än om man sätter direkt i rabatten. Och kan ju också ha den fördelen att man ser var det finns plats över.

– Ställ krukorna i ett skyddat och soligt hörn med fiberduk över så rotar de sig, men växer inte upp och blir alltför gängliga, säger André och påminner om att den som planterar i kruka inomhus måste komma ihåg att härda av vid utplantering, när det inte längre är risk för frost.

Och så skickar han med en påminnelse – glöm inte att flytta på ris- och lövhögen innan du eldar, för att vara säker på att igelkotten inte har sitt bo där.

Löktips – kolla kvalité och dela "in the green"

Knölar eller lökar är vätskefyllda stamdelar eller blad som fungerar som näringsdepåer. Eftersom de varken behöver ljus eller vatten så är de lätta att transportera och lagra.

Försök köpa lökar så snart de kommit till butiken, eftersom många är torkkänsliga.

Förvara dem svalt, knölar och lökar får lätt groddar om de ligger länge i rumsvärme. Ett tips kan vara att förvara dem svalt i lätt fuktig jord, dock får det inte bli för fuktigt, i jordkällaren, kan det vara nödvändigt med avfuktare.

Undvik lökar med långa, krokiga skott.

Välj sådana som är fasta, utan tecken på mögelangrepp.

Växer de inte - reklamera!

Krokus och snödroppar kan man ta upp när de blommat klart, men medan de fortfarande har gröna blad. "In the green" som de säger i England. Det är säkraste sättet om du vill dela på lökarna, flytta och sprida i rabatterna som du vill. "Det lyckas så gott som alltid, till skillnad från när man sätter torra lökar på hösten" säger André Strömqvist. Just snödroppar och snöklockor är extra känsliga för att ligga och torka i en varm butik.

Ett annat sätt att föröka i rabatten är att dela på lökarna. Många lökväxter sätter så många sidolökar att de konkurrerar ut varandra och slutar blomma.

Snart dags för Dalarnas största trädgårdsmässa

Pralins experter har som alla trädgårdsmänniskor bråda dagar under våren. Bland mycket annat så finns de med vid trädgårdsmässan i Tällberg den 13-14 maj.

André Strömqvist kommer att hålla föreläsningar och signera sin senaste bok Trädgårdsmästarens anteckningar. Även Odlarens handbok som blev blev årets trädgårdsbok 2012 finns i nyutgåva. Och Andreas Graveleij finns förstås med i Kniva Trädgårds monter.

Det är andra året som mässan ordnas, förra året kom 3320 betalande, trots otur med vädret.

Programmet är späckat, föreläsningar om trädgård, odling och byggande, samt cirka 100 utställare.

På lördagen dyker "trädgårdsdoktorn" Maj-Lis Pettersson upp, känd för dem som som på radions Odla med P1. Linda Schilén föreläser också, hennes senaste bok heter Genvägar till köksträdgården.

Sveriges hetaste förening finns på plats – Svenska Chilepepparföreningen, representerade av Hugo Nömm och Stefan Bizzari berättar hur du odlar chilepeppar, en starkvara som ska ha goda hälsoeffekter.

För dem som snarare har flottiga fingrar än gröna så finns grillaren Per Ehrlund där. Han bjuder på grilltips från sin bok Grilla på riktigt.

Det här var bara några av föreläsarna. Mässan bjuder också på ett stort utbud av små aktiviteter, hantverk och prova‐på tillfällen. Studiefrämjandet kommer att stå för en hel del aktiviteterna på scen.