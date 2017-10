TV: Familjen har förvandlat radhuset till ett modernt hem med guldkant

TV: Här delar Marie sina dukningstips. Följ med in och inspireras av den trendiga inredningen.

I ett radhus på tre våningar i Härnösand bor Marie tillsammans med maken Jens och tvillingdöttrarna Liv och Hanna. Hemmet är omsorgsfullt inrett och här finns inslag av industri, rått och grått, en flirt med 50-talsretro och naturmaterial i en härlig blandning.

Efter en omfattande renovering har planlösningen på entréplanet blivit öppen. Här finns nu de sociala ytorna och köket hänger ihop med matrum och vardagsrum. Basen är genomgående lugn och ljus – här är det konst och inredning som ger liv till hemmet.

– Jag gillar det mesta som är estetiskt tilltalande – just nu. Jag är ju en föränderlig person så det behöver inte vara så här i morgon.

Familjen har ett stort konstintresse, något som inte är helt förenligt med den öppna planlösningen.

– När vi tog ner väggar och gjorde om försvann väggyta men vi använder de väggar vi har. Just nu är det mycket Rune Hagberg, Bernt Kumlin, Hans Forsell och Harriet Vikström på väggarna.

Flera Härnösandskonstnärer finns representerade, men precis som med inredningen så byter Marie ut konsten med jämna mellanrum.

– Som med allt vi gör så går det i perioder, vi ställer undan och tar fram eftersom. I perioder köper jag mycket inredning men jag säljer och gör mig av med mycket också. Det man inte använder och inte behöver finns det ingen anledning att samla kvar.

Vardagsrummet är husets nav med soffgrupp och matsalsbord. Marie bygger vackra stilleben med blommor, vaser, böcker och detaljer.

– Det här är husets kärna, det är här vi samlas och är tillsammans. Vi älskar att ha vänner på middag. När min man får göra en trerätters meny och jag får duka – då har vi jätteroligt.

Marie dukar en höstinspirerad dukning på matsalsbordet. En grå ostruken gardin från Ikea blir en perfekt duk och underlägg med naturkänsla passar fint till Mateusporslinet i olika jordnära toner. En sopptallrik i glas från Iittala bryter av.

– More is more, säger Marie och fortsätter duka.

De ljusa tygservetterna får en festlig touch med en röd nejlika som Marie nyper från vasen och sätter fast i servettringen. Hon lägger röda eukalyptuskvistar på bordet. Marie bryter gärna mot vett och etikett för att få fram en spännande och välkomnande känsla.

– Det kanske inte alltid är så praktiskt men det ska vara lite extra allt. Jag är en stor livsnjutare som tycker om att äta och dricka gott, det är inte jätteofta vi har fest men är det fest så ska det vara fest.

Familjen Zetterlund har bott i huset sedan 2006.

– Vi tänkte att det här huset skulle duga ett tag och nu är det 2017 och vi är fortfarande kvar så det håller tydligen måttet, säger Marie och skrattar.

Köksgolvet är schackrutigt och skåpen är högblanka. Köksön är en samlingsplats, ett frukostbord och en perfekt plats att duka upp bufféer på. I köket finns gula detaljer som ger rummet en lätt retrokänsla.

– Jag gillar så många olika stilar och jag tycker att man ska ta det man tycker om, det blir en salig röra men jag tycker att det blir bra så här.

På kylskåpet sitter en affisch med bilder från Maries Instagram. Fotografi är ett stort intresse, både privat och i jobbet som kommunikations- och marknadsansvarig i Timrå kommun. Kommunikation har alltid varit den röda tråden i Maries liv och hon trivs med att ha ett jobb som bjuder på stor variation.

–Jag som är en rastlös människa trivs i den här miljön. Jag mår som bäst när det är lite kris och man har kniven mot strupen, säger Marie och skrattar. Hemma ska det däremot vara lugn och ro och ordning och reda.

– Då mår jag bäst, säger Marie.

På väggarna runtom i huset sitter stora bilder på döttrarna Hanna och Liv. Marie bygger ofta bilderna kring en accessoar som en blomma eller ett rep och det skapar uttrycksfulla bilder.

– Jag gick en tvåårig fotoutbildning i Luleå och jag har nytta av den både i mitt jobb och privat.

Hon fortsätter:

– Det är lite som med dukningen, jag får ett infall och en idé och då måste jag göra en bild.

På övervåningen ligger sovrummen. Tvillingarnas rum har nyligen renoverats. Liv är hemma från skolan och är krasslig, hon ligger på sängen under den nya sänghimmeln.

– Jag ville ha mer yta och bättre plats att förvara saker. Det blev jättebra tycker jag, säger Liv.

Väggarna är gråa och vita i båda rummen och tanken är att den klassiska grunden tillsammans med enkla vita möbler ska hålla i många år.

– Tjejerna är nio år nu och vi har försökt tänka smart så att vi inte behöver göra om det sedan.

Marie och Jens har sitt sovrum längst upp i huset. Det är en inredd vind med ljusa väggar och ett takfönster som släpper in ljus. Längs väggarna står tavlor.

–Det är behagligt att vara här när man vill ha lugn och ro, då kan man ligga här och läsa eller titta på film, säger Marie.

–Fast det är häftigt att ligga här när det blixtrar, säger Liv med ett leende.

Marie Zetterlund finns på Instagram under namnen @mariez och @fotomariez.

