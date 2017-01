Ex-allsvensk målvakt tränar med VSK Fotboll: "Han är jättesugen på att satsa"

193 centimeter långe Ludwig Bergström spelade med VSK Fotboll 2005.

Sedan dess har han varit runt i flera klubbar – till exempel Örebro SK, Åtvidabergs FF, VIK Fotboll och finska IFK Mariehamn.

Under 2016 tog han ett uppehåll. 2015 var han reservmålvakt i allsvenska Åtvidaberg.

Sportsligt ansvarige Peter Lundqvist berättade under Sportens livesändning av VSK Fotbolls första träningspass för säsongen att man är ute efter en mittback och en målvakt.

– "Ludde" Bergström är en målvakt som har suttit avbytare i allsvenslkan. Jag vet inte om andra klubbar har kontaktat honom men det är en duktig målvakt. Annars är man inte andra- eller tredjemålvakt i allsvenskan., säger Lundqvist.

Bergström bor i Västerås.

– Därför vore det tokigt att inte höra av sig till honom, säger Lundqvist.

Bergström tränade med VSK Fotboll inför säsongen 2016. Och i somras.

– Men han kände att han inte hade tillräckligt med tid att lägga då. Han driver eget företag och så. Men sedan har han blivit mer och mer sugen under hösten. Jag tog kontakt med honom igen innan serien var färdigspelad och ville att han skulle visa upp sig för Mjällby. Då sa "Ludde"att han vill träna i gång ordentligt först och visa under januari vad han går för.

Enligt Lundqvist är Bergström alltså redo att satsa.

– Han är jättesugen på att satsa. Vi får se hur det faller ut och om Mjällby tycker att han är tillräckligt bra för att vi ska satsa på honom.

I övrigt är Grönvitt på jakt efter en mittback.

– Det är lite av en prio för oss, men inte så jättelätt att hitta i mitten på januari. Sedan kanske det inte behöver vara en toppspelare, utan kanske helt enkelt bara en rutinerad bra back. Mjällby håller på att titta på vad han vill ha, säger Lundqvist.

– Vi vill inte ha en breddspelare, utan någon som kan gå in från start. Vi har is i magen och väntar och ser. Men det är en mittback och en målvakt som vi prioriterar just nu, säger Lundqvist.