Säsongen över – VSK utan teoretisk chans på kvalplatsen när segersviten sprack

Med fem raka segrar i ryggen kom VSK Fotboll med ett självförtroende som hette duga till Grimsta IP och mötet med topplaget Akropolis på kvalplats. Med fyra omgångar kvar av norrettan hade Grönvitt en sista chans att haka på kvaltåget – då åtta poäng skiljde lagen emellan inför matchen.

Och bortalaget inledde bäst. Simon Johansson och Jonas Hellgren både tog hand om och fördelade bollen klokt på mitten, medan allroundduktige Dylan Kosik och kvicke Rinor Nushi fanns ständigt spelbara på sina kanter.

Formstarke Johansson fick det första läget redan efter fem minuter när kaptenen Calle Svensson tog klivet upp från sin mittbacksposition, fick med sig bollen och hittade in till mittfältaren. Johansson fick dock en usel träff som gick högt, högt över.

Längst fram utgjorde Karwan Safari anfallets referenspunkt – och det var också skyttekungen som skapade de hetaste chanserna därefter.

Nämnde Nushi vek in från vänster, hittade Safari som tog med sig bollen in i straffområdet och föll sedan efter kontakt med Akropolisförsvarare. De tillresta VSK-supportrarna var övertygade om straff – men domaren höll inte med.

VSK fortsatte att trumma på, skakade fram ett antal hörnor och på en av dem lyckades vänsterbacken Alex de Carolis skicka in en boll som skapade kalabalik och dansade på mållinjen innan Akropolis kunde få undan den.

Safari fick sedan ytterligare ett läge efter en perfekt mottagning på en crossboll av Nushi, men en osannolik volleybrytning satte stopp för målchansen.

Även Hellgren fick ett bra läge att hänga 0–1, men precis som för mittfältskollegan Johansson blev träffen alldeles för hög.

I stället kom kallduschen för VSK i matchminut 43 när Kevin Custovic satte en kortpassning till Dylan Kosik, som bommade mottagningen. Akropolis Victor Söderström högg direkt och frispelade Maldin Ymeraj, som inte gjorde något misstag och rullade 1–0 för hemmalaget.

Oerhört tungt för VSK – som ändå kom ut med höga huvuden till den andra halvleken och inte på något sätt gav upp matchen. Nushi och Safari fortsatte att vara hotet framåt för Grönvitt genom smarta kombinationer och kvicka lösningar. Dessvärre för VSK Fotbolls del tvingades Nushi utgå i den 57 minuten på grund av en befarad axelskada.

In kom i stället Koyar Salimi och yttern skapade nästan omgående ett läge när han vek in från kanten och testade skott i bortre hörnet. Kort därpå hittade Salimi anfallskollegan Safari som drog till på ett – rakt i kryssribban. Otagbart, men aningen missriktat av skyttekungen. Därefter fick Safari ytterligare ett läge när Johansson tog sig runt på högerkanten och spelade in i mitten. Bollen smet dock precis förbi fötterna på anfallaren och chansen rann ut i sanden.

Johan Mjällby kastade sedan in både Emir Smajic och Fredrik Lundqvist i hopp om att få till ytterligare press framåt – men den sista anstormningen uteblev från Grönvitt, även om just Smajic fick ett superläge på volley efter inlägg av Johansson i matchminut 89.

I matchens absoluta slutskede punkterade sedan Akropolis matchen när Eyasu Alemayehu tryckte dit 2–0 bakom en chanslös Daniel Svensson.

Därmed är VSK-säsongen mer eller mindre över, då i laget i och med förlusten inte längre har någon teoretisk chans att nå kvalplatsen till superettan. Tre omgångar återstår av norrettan 2017 – och härnäst tar Grönvitt emot Enskede på hemmaplan 22 oktober.

Akropolis–VSK 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (43) Maldim Yveraj, 2–0 (90) Eyasu Alemayehu

Publik: -

Så startade VSK.

Målvakt: Daniel Svensson

Backlinje: Kevin Custovic (84), Mathias Benker, Calle Svensson, Alex de Carolis

Mittfält: Jonas Hellgren, Simon Johansson, Carlos Gaete Moggia

Anfall: Dylan Kosik (73), Karwan Safari, Rinor Nushi (57)

Ersättare: Koyar Salimi (57), Emir Smajic (73), Fredrik Lundqvist (84)