VSK vann igen – slog reservbetonat Assyriska enkelt

Både Assyriska och VSK kom med ett speciellt upplägg till helgen 17-19 februari. Båda klubbarna spelar/spelade två matcher två dagar i rad.

Assyriska slog allsvenska AFC Eskilstuna med 3–2 under fredagskvällen och tog sen emot VSK på lördagen. VSK å sin sida mötte Assyriska på lördagen – och spelar borta mot BK Forward på söndagen i en match Mittmedia TV-sänder.

Upplägget påverkade i högsta grad lördagens möte. Hemmalaget Assyriska matchade en reservbetonad laguppställning efter prestigesegern över Eskilstuna – och hade stora problem mot VSK i den första halvleken.

VSK å sin sida matchade en relativt stark elva med nyckelspelare som Dennis Persson, Simon Johansson, Joakim Häll, Filip Tronêt och Mikael Gustafsson från start i en 3–4–3-uppställning. Även om de två kanske högst rankade spelarna Karwan Safari och Jonas Hellgren saknades (spelar mot Forward på söndagen).

Första halvlek var generellt tämligen avslagen. VSK hade mest boll och hade en ganska enkel resa fram till ledning 2–0 i paus. Joakim Häll slog en suverän djupledsboll till Filip Tronêt som anfallaren förvaltade kyligt med en lobb i mål efter 20 minuter.

Sedan ökade ytterbacken Dennis Persson på till 0–2 efter 31 spelade minuter. En slumpboll in i straffområdet landade hos Dylan Kosik som passade över till Persson som tryckte in ett högeravslut.

Assyriska gjorde ett byte i halvtid. Målvakten Elias Hadaya utgick och Adrian Engdahl ersatte. VSK å sin sida gjorde inga byten i halvtid.

Andra halvlek fortsatte likadant som den första. Ingen direkt struktur i spelet från något av lagen utan mycket spel på chans och slumpartade situationer.

Den andra halvleken bjöd inte på fler mål. VSK hade ett par lägen, bland annat dukade Simon Johansson upp för en sopren Mathias Benker som inte fick ordning på förstatouchen och sumpade läget.

Assyriska hade ett småfarligt distansskott men var i övrigt inte särskilt nära att spräcka sin nolla på Södertälje Fotbollsarena.

MATCHFAKTA: Assyriska FF–VSK Fotboll 0–2 (0–2)

Mål: 0-1 (20) Filip Tronêt (Joakim Häll), 0-2 (31) Dennis Persson (Dylan Kosik).

Så spelade Assyriska: Elias Hadaya (ut 46) – Enlil Özmen, Strahinja Golic, Marcus Ytter, Gilgamesh Oyal (ut 77) – Daniel Stensson (ut 64), Rani Haddad – Jerome Tibbling Ugwo, Jakob Sauma, Shatil Khoury (ut 77) – Erido Poli (ut 77).

Ersättare: Adrian Engdahl (in 46), Kevin Krans (in 64), Benjamin Sampson (in 77), Wesley Nishantase, Numan Gorgis (in 77), Marko Manovic (in 77).

Så spelade VSK: Oskar Jonsson – Mathias Benker (ut 90), Carl Ekstrand Hamren (ut 79), Joakim Häll, Calle Svensson, Dennis Persson (ut 82) – Simon Johansson, Boris Ljevar, Dylan Kosik (ut 71) – Mikael Gustafsson, Filip Tronêt.

Ersättare: Andreas Olsson (mv), Fredrik Lundqvist (in 71), Jonathan Bahar, Rigest Hysko (in 79), Alex de Carolis (in 82), Jonathan Bahar (in 90)