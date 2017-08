Dubbla förstärkningar för Syrianska – ghanansk anfallare klar för klubben

Efter en tung inledning på säsongen, där Syrianska ligger på sista platsen i tabellen väljer nu klubben att ta in förstärkningar.

28-åriga ghananska anfallaren Kofi Appiah, som närmast kommer från spel i högstaligan på Färöarna har skrivit på ett korttidskontrakt för klubben.

– Kofi är en spelartyp som truppen saknat under våren. En stor och stark targetanfallare som är rörlig och som ofta kommer till avslut. Han passar väldigt bra in i gruppen och kommer att tillföra oss under hösten, säger huvudtränare Oziris Kadic i ett pressmeddelande.

Dessutom återvänder 20-åriga Belmin Alic efter en kortare sejour i division 4-klubben Bosnisk SK.

Han lämnade Syrianska efter förra säsongen, då han inte fick ihop fotbollsspelandet med sina studier.