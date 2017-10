Vinna eller försvinna för Köping FF – Sporten sänder ödesmatchen: "Skulle vilja spela alla matcher framför tv-kameran"

FÖR PLUSKUNDER: Se Köping FF – Adolfsbergs IK här

Köping FF är pressade i division 3-kvalet. Efter 1–4-förlusten mot Sifälla borta krävs det nu två raka segrar om laget ska kunna hålla sig kvar i trean.

– Vi är tillbaka där vi har varit under hösten. Det är vinna eller försvinna igen för oss. Förlorar vi eller spelar oavgjort så är det över. Det är vinst eller division 4, konstaterar KFF-tränaren Tony Andersson.

Inför och under matchen mot Sifälla ugick fyra spelare. Max Lundberg kastade in handduken redan under uppvärmningen. Och i den första halvleken skadade sig trion Filip Larsson, Oscar Saaf och Simon Degerfeldt. Köping FF fick med andra ord sämsta tänkbara förutsättningar under den första kvalmatchen.

SE MER: Köping FF skadedrabbat – många frågetecken inför fortsättningen av kvalet

Hur ser statusen ut för de skadade spelarna nu?

– Vi räknar inte med att Saaf och Larsson kan spela, men däremot Max Lundberg och Simon Degerfeldt, säger Tony Andersson.

Vad blir nyckel till seger?

– Nycklen blir att vi hittar tillbaka till det spel vi hade när vi vann tre raka mot slutet av seriespelet. Det får inte se ut som i den sista omgången av trean eller första kvalmatchen.

Hur ser du och laget på att matchen kommer att sändas?

– Det är ju toppen. Jag hoppas det motiverar spelarna extra mycket. Jag skulle i alla fall vilja spela varje match framför tv-kameran, säger Tony Andersson.