Niklas Åsberg förlänger med VästeråsIrsta: "Har vuxit in i rollen som förstemålvakt"

LÄS MER: Klart: Bamberg återvänder till VästeråsIrsta: "Det blir absolut en tuff säsong som nykomling"

Redan med en match kvar att spela var det klart att VästeråsIrsta kommande säsong är tillbaka i allsvenskan efter en säsong i division 1. Kort därefter presenterade klubben sitt första nyförvärv i hemvändaren Tobias Bamberg.

Nu har nästa viktiga pusselbit fallit på plats för VI när målvakten Niklas Åberg skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.

– Det känns bra. Spännande, kul att fortsätta vara med och bidra. Jag tycker att vi är ett gött gäng och i mina ögon finns det stora möjligheter att fortsätta utvecklas här. Speciellt samarbetet med Mathias (Lundh, assisterande tränare) har varit utvecklande och att det ska bli spännande att fortsätta med det, säger Åsberg till VästeråsIrstas hemsida .

Vad kommer du att bidra med inför kommande säsong och fortsatt spel i VästeråsIrsta?

– Fortsätta vara en go gubbe i omklädningsrummet... Nä men ska försöka bidra med många viktiga räddningar och sprida en trygghet till försvararna.

Sportchefen Andreas Bamberg tror mycket på den 22-årige målvakten.

– Han har under året vuxit in i rollen som första målvakt och har hanterat det på ett bländande sätt. Niklas är en stor orsak till att VästeråsIrsta är ett topplag i division 1 Norra och att laget släppt in minst mål i serien. Han lägger dagligen ner ett hårt arbete för att ständigt utvecklas som målvakt och VI tror och hoppas att Niklas även kan bli en toppmålvakt i serierna ovanför oss, säger han till hemsidan.