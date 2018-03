Inledde starkt men Västerås IBS föll tungt i första kvalmatchen

0-1 gjorde Västerås IBS efter 16 minuter spelade och resterande delen av perioden fortsatte man att trycka på ytterligare. Enligt lagets tränare Per-Inge Hellman var det närmare 0-2 än 1-1.

– Riktigt bra är vi i första perioden. Vi kunde ha haft 0-2, vi var närmare att utöka än de var 1-1. Vi gjorde mycket rätt och de blev nog lite spända av det. Vi kände att vi gjorde det riktigt bra i första. Sedan går vi in och snackar inför andra perioden om att bibehålla vårt spel. Och fortsatt hålla dem utanför oss, säger han.

Men den andra perioden skulle tyvärr inte alls bli som den första var. Nu svängde matchen oturligt snabbt för Västerås IBS. Bara sekunder in satt 1-1 och när dryga minuten gått stod det 2-1 till IBK Göteborg.

– De gör 1-1 och 2-1 blir och då blir vi ängsliga. Vi Tappar lite självförtroende och försöker hitta det vi hade. Vi jobbar oss in det och stabiliserar oss en bit in andra. Vi skapar tillslut en del lägen. Det kunde ha blivit 2-2, bara ett skott hade gått in. I slutändan blir det en okej andra period ändå.

Men den positiva avslutningen på den andra perioden lyckades man inte ta med sig till den tredje. Ytterligare två mål går åt fel håll och då var bortalaget tvungna att börja chansa. Men chansningen gick inte hem, slutsiffrorna rann iväg och skrevs till 7-2.

– I tredje så stampar de på rätt bra 3-1, 4-1 och 5-1 kommer, sedan gör vi ett försök men vi blir för långa i våra lagdelar. Vi blottar oss och hänger inte med.

7-2 låter mycket, var Göteborg en nivå bättre än vad ni stött på i seriespelet?

– Nej siffrorna säger inte allt, jag tycker vi spelar mot ett lag som är jämnt och bra. Jag tycker egentligen inte att de är bättre än topplagen i vår serie. Men vi blir för långa och vi är lite naiva. Vi måste göra det bättre som lag. De är inte oöverkomliga. De var det bättre laget idag men vi hade en del bollar som studsade mot oss.

Vad som krävs i returen på hemmaplan i Kristiansborgshallen på torsdag är att återgå till spelet man hade i början på matchen, vilket är det som fungerat för laget under hela säsongen.

– Kollektivet ska fungera i 60 minuter, vi måste hålla ihop våra lagdelar. Det är det vi varit så duktiga på och gjort oss tunga att möta under säsongen. Sedan behöver vi vara lite som de var vid våran kasse, stenhårda. Där ska vi vara tuffare, säger Per-Inge Hellman.

Kval till SSL

IBK Göteborg-Västerås IBS 7-2 (0-1, 2-0, 5-1)

Första perioden: 0-1 (16.25) Nelie Wiberg (Matilda Eriksson)

Andra perioden: 1-1 (00.22) Charlotta Kiilsgaard (Maddis Zand), 2-1 (01.09) Alice Bengtsson (Belinda Johansson)

Tredje perioden: 3-1 (02.27) Victoria Wallenstam (Charlotta Kiilsgaard), 4-1 (07.31) Pauline Fylke (Sandra Hawerman), 5-1 (10.48) Sara Johnsson, 5-2 (12.35) Ellen Rännar (Madelene Backlund), 6-2 (15.21) Therese Sundby (Sara Johnsson), 7-2 (15.40) Pauline Fylke (Amanda Svanström)

Skott: 35-21 (12-10, 12-5, 11-6)

Publik: 250

Domare: Mona Franzon, Josefine Hedelind