Näst minst mål framåt i Allsvenskan – VM IB-stjärnan kräver mer inför helgens toppmöte: "Tränat mycket skott"

Den stora pådrivaren och stjärnan Angelica Nordfedlt lämnade Västra Mälardalen för spel i Rönnby inför den här säsongen. Mycket av den magi som fanns mellan henne, Linda Amsköld och Alva Stockhult försvann i och med stjärnans avsked.

Västra Mälardalen har haft svårt att komma upp i samma offensiva kvalité den här säsongen, men defensivt har laget kompenserat upp det rejält med ett vassare försvarsspel.

Statistiken talar sitt tydliga språk:

► I fjol gjorde Västra Mälardalen i snitt 5,64 mål per match. Nu snittar laget 4,0 mål per match.

► I fjol släppte Västra Mälardalen in 4,04 mål per match. Den här säsongen släpper laget in endast 3,08 mål per match.

Tydligare statistik på vad som behöver förbättras går knappast att få.

– Vi har haft svårt att göra mål. Vi vill ta mer skott och har börjat skjuta mer. Nu gäller det bara att sätta skotten. Vi har tränat mycket skott på träningarna mot slutet, berättar Carlsson.

Med sina 22 poäng (13+9) ligger forwarden sexa i Allsvenskans poängliga. Hon kräver dock mer av både sig själv och laget

– Säsongen startade bra, sedan har jag haft tufft sedan jag stukade foten. Jag har inte riktigt kommit tillbaka ordentligt. Sedan tycker jag att vi som lag kan prestera ännu mer, säger hon.

I toppmötet mot Skoghall låg Jessica Carlsson bakom den starka vändningen i slutminuterna.

Först tryckte hon in 2–3-reduceringen med dryga två minuter. Sedan spelade hon fram Alva Stockhult till 3–3 några sekunder senare, innan Sofie Jaska sedan avgjorde i slutminuten.

– Segern var riktigt viktig. Dels för toppstriden, men också mentalt. Nu har vi allt i egna händer igen, säger Carlsson.

I fjol överraskade Västra Mälardalen många genom att nå SSL-kval. Den här säsongen är man storfavoriter till att nå kvalet – en ökad kravbild som gjort att många lag fått en större respekt för VM IB. Det här är något som Jessica Carlsson känner av på planen.

– De flesta lagen backar hem och låter oss styra matcherna. Det känns som de andra lagen inte vill ha lika mycket boll, menar Carlsson.

Mot bland annat Lockerud straffades Västra Mälardalen av snabba kontringar mot ett kompakt och försvarsinriktat lag.

I helgen väntar en helt annan typ av uppgift då den södra allsvenskans serieledare, IBK Göteborg, kommer på besök till Karlbergshallen.

– Jag tror att det kommer att bli det bästa laget vi mött den här säsongen. Vi spelade mot IBK Göteborg borta förra säsongen och förlorade. Men det var i början av säsongen innan vi kom i gång. Det vore skönt att få revansch nu på hemmaplan. Har vi samma go i laget som senast mot Skoghall så kan vi vinna, menar Carlsson.

Trots att målproduktionen inte lossnat än så tror VM IB-stjärnan att framtiden talar för laget.

– Jag tycker att vi har ett bättre lag den här säsongen jämfört med i fjol. Vi har en bredare och större trupp. I fjol gick vi runt mer på två femmor och nu har vi tre femmor som kan spela mycket. Vi har också spelare på bänken som kan hoppa in när som helst, säger Carlsson

Västra Mälardalen spelar även match på söndag. Då hemma mot Pixbo Wallenstam.

Den matchen spelas i Vasahallen.