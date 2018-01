Därför väljer SSL-spelaren att återvända till Köping – nobbar IBK för spel i KIS: "Kunde inte svika vännerna"

Köpings IS presenterar en värvningsbomb halvvägs in på säsongen. En av de största spelarprofilerna i Köpings innebandyhistoria väljer att lämna AIK för spel på hemmaplan. Forwarden Thomas Norman nobbar bland annat sina gamla klubbar Kungsörs IBK och IBK Köping för spel i Köpings IS.

– Jag kunde inte svika vännerna i KIS, avslöjar säger Norman till Sporten.