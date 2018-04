Gunnstedt lämnar tränarposten i Rönnby – IBF-tränaren tar över: "Ambition att växla upp ytterligare"

Jimmy Gunnstedt avslutade säsongen med Rönnby vid sidan av, efter att han drabbats av en sjukdom inför lagets sista grundseriematch mot Iksu.

Nu står det klart att Gunnstedt, tillsammans med Karolina Widar, inte kommer att leda Rönnby nästa säsong. Klubben har gjort klart med IBF Västerås-tränaren John Kvist som ny huvudtränare inför kommande säsong.

– John Kvist har gjort ett fint och engagerat jobb för Västerås innebandy under många år. John har under åren ofta synts på Västerås Rönnbys matcher och han har också under flera år kamperat i samma arena som Rönnby så vår kännedom om Johns kapacitet som tränare och ledare är god. John, tillsammans med det team som kommer att finnas runt spelarna, är rätt person på vår resa med ambitionen att växla upp nivån ytterligare. Vi hälsar John välkommen till en ny men ändå välbekant miljö, säger klubbens ordförande Hannu Högberg i ett pressmeddelande.

Kvist är en stor profil i den lokala innebandyn, och kommer närmast från tränarjobbet i IBF Västerås. Laget tog sig den gångna säsongen till allsvenskt kval, men föll där klart mot Kais Mora.

– Jag känner mig väldigt glad och förväntansfull inför den här resan. Västerås Rönnby IBK är en anrik innebandyförening som jag följt i många år. Klubben har alltid lyckats fostra toppspelare och har hållit en hög nivå i många år. Jag hoppas kunna fortsätta den positiva trenden men också hitta vägar att ta det till nästa nivå. Det ska bli väldigt roligt att få börja jobba med laget och teamet runt mig, säger John Kvist i pressmeddelandet.

Rönnby fick glada nyheter så sent som på onsdagen, när det stod klart att forwardsstjärnan Linnéa Nilsson väljer att stanna i klubben.