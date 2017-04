Misstänkte mannen anhållen i natt för terrorbrott

Vice chefsåklagare Hans Ihrman anhöll personen på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott genom mord. Det är den högre misstankegraden. Mannen anhölls vid tvåtiden och senast på tisdag den 11 april ska åklagaren fatta beslut om personen ska häktas eller inte.

En begäran om offentlig försvarare kommer att lämnas in till jourdomare på lördagsförmiddagen, meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Utseendet på den misstänkte sägs stämma överens med den bild som polisen släppte tidigare under fredagen.

Ytterligare en man uppges ha gripits sent på fredagskvällen i Hjulsta, nordväst om centrala Stockholm. Mannen greps under lugna former och ska ha koppling till den man som greps i Märsta, enligt SVT Nyheter. Polisen har inte bekräftat uppgifterna eller kommenterat hans eventuella inblandning i händelsen.

Åhlénshuset genomsöktes under sena kvällen och natten av polis beväpnad med automatvapen. Samtidigt pågick arbetet med att bärga lastbilen som använts för att meja ner folkmassan på Drottninggatan utanför. Delar av området, som sträckan längs Drottninggatan mellan Sergels torg och Olof Palmes gata, är fortfarande avspärrat medan andra avspärrningar har hävts.

Aftonbladet och Expressen rapporterar under morgonen att polisen slagit till mot flera adresser under natten, bland annat en lägenhet i Farsta, men det är ingenting som har bekräftats av polisen ännu.

Vid 20-tiden på fredagskvällen hävdes stoppet av tågtrafik till och från Stockholm. Enligt Trafikverket kommer dock störningar i trafiken att kvarstå under lördagen. Polisen hävde stoppet för tunnelbanan strax före midnatt och kollektivtrafiken i huvudstaden ska åter rulla på som vanligt. Inga förändringar i flygtrafiken till och från Arlanda respektive Bromma är aktuella enligt Swedavia.

Gränskontrollerna har skärpts vid alla gränsposteringar i landet och gäller till en början i tio dagar meddelar inrikesminister Anders Ygeman. Beslutet gäller även inre gränser som flygplatser och längs kusten.

– Det här är ett absolut nödvändigt beslut och ett logiskt beslut med tanke på vad som har hänt. Det här innebär en mycket vidare gränskontroll och att vi kan göra kontroller vid samtliga gränsövergångar, inte bara region syd och region väst, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolisen, till Dagens Nyheter.

Stockholms läns landsting uppgav under natten att det är fyra personer som har dött i attacken, medan femton skadade vårdades på sjukhus. Av de femton har sedan sex patienter fått lämna sjukhusen efter att ha fått vård, skriver DN. Kvar på sjukhus är nu ett allvarligt skadat barn och åtta allvarligt skadade vuxna.

Tidigare under fredagskvällen besökte statsminister Stefan Löfven platsen för att lägga ner blommor och tända ett ljus för offren och under lördagsmorgonen har privatpersoner börjat lämna blommor, ljus och meddelanden.