Trump skippa golfen och besök Sverige – uppmanar Carl Bildt

Det skriver han i en debattartikel i Washington Post, där den tidigare utrikesministern i den svenska alliansregeringen beklagar att Trump förtalar Sverige. Bildt menar att Trump använder förtalet om Sverige föratt hitta orsaker för att stänga av USA.

Samtidigt skriver Bildt att han misstänker att presidentens faktiska kunskaper i frågan om flyktingar som kommer är begränsade. Bildt skriver i Washington Post:

“If it werenot for the massive turmoil that could ensue, I would urge him to skip one ofhis golfing weekends and come to us and see for himself.”

Översatt säger han, att om det inte vore för att det skulle leda till kaos så uppmanar Bildt den amerikanska presidenten Trump att han ska slopa en av sina golfresor och komma till Sverige.

Bildt skriver också om sin tid som stadsminister i Sverige och den kris som då var på Balkan. Många flydde från Balkan till Sverige. Den flyktinginvandringen blev en framgångssaga, samtidigt som han medger att vissa grupper av flyktingar har varit svåra att integrera.

Bildt skriver vidare att om Trump kommer han att upptäcka att Sverige är ett av de mest innovativa mindre länder och nämner Spotify och Minecraft som två exempel.