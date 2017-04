TV: Man anhållen misstänkt för terrorbrott – här kan du se polisens presskonferens

Den man som greps i Märsta under fredagskvällen anhölls under lördagen misstänkt för terrorbrott. Under förmiddagen tilldelades han en advokat samtidigt som polisen kallade till pressträff.

Med anledning av gårdagens attentat höll polisen ännu en presskonferens under lördagen, där de uppdaterade medierna på läget.

Där berättade rikspolischef Dan Eliasson bland annat om misstankarna mot den nu anhållna mannen som greps i Märsta på fredagskvällen.

– Ju längre utredningen har gått desto mer har misstankarna mot mannen stärkts, säger han.

Det har florerat uppgifter i medierna om att en bomb ska ha hittats i lastbilen. Dessa uppgifter kommenterade Dan Eliasson på presskonferensen.

– Om det är en bomb eller någon annan form av brandfarlig anordning kan vi inte säga just nu, utan det pågår en teknisk undersökning av föremålet, säger han.Anders Tonberg, på säkerhetspolisen, säger att mannen har förekommit i säkerhetspolisens flöde.

– Den anhållna mannen förekommer inte i det aktuella ärenden, men har förekommit tidigare i underrättelseflödet. Men de uppgifterna gick inte att belägga, säger han.