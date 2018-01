Avslöjar: VIK signar allettarivalens poängkung – kanadensare kan debutera i morgon

VIK har sökt efter en högerfattad sniper under lång tid.

Nu är önskemålet uppfyllt.

Sporten kan avslöja att Gulsvarts sportchef Patrik Zetterberg landar en, för nivån, prestigefull värvning. VIK gör med omedelbar verkan klart med Borlänges poängkung Lucas Venuto.

– Han sitter på tåget på väg hit nu. Jag håller på och jobbar för att han ska bli spelklar till i morgon (VIK möter Boden hemma), säger Zetterberg.

Venuto har under sina 27 matcher för Borlänge under säsongen registrerat 12+21=33 poäng. Med det leder han dalaklubbens interna poängliga en poäng före Sebastian Bengtsson.

Venutos facit i allettan: 6 matcher, 3+5=8 poäng.

– Det känns jäkligt kul, vi har visat intresse för honom och han för oss. Han kommer, som jag ser det, ge oss ytterligare en spets med sin högerfattning. Lucas är en avslutare med ett bra direktskott. Han kan ta en viktig roll i ett PP och har alla möjligheter att bli en publikfavorit eftersom han är en spelare som vill vara där det händer.

– Han är irrationell och rivig vilket är bra för oss. Vi har pratat om att vi behöver bli bättre på att göra de de stökiga målen också. Inte bara de snygga. Vi måste vilja slå in den där returen framför kassen efter ha fått fem crosscheckingar i ryggen.

Transfern från Borlänge till VIK är speciell eftersom båda klubbarna just nu spelar i allettan norra – och dessutom har minst två möten kvar mot varandra under säsongen.

VIK är tvåa i allettan norra, bara en poäng före Borlänge som är fyra.

Nu lämnar dalaklubbens poängkung för den västmanländska storklubben.

Men affären verkar inte bli särskilt infekterad.

– Lucas är precis en sådan spelartyp vi tittat efter. Vi har haft ögonen på honom när vi mött Borlänge under säsongen. Sen visade det sig att han hade ett kontrakt som gick ut nu i princip. Borlänge valde att inte förlänga det och varför lägger jag ingen vikt vid. Lucas ville till en större och proffsigare klubb som vill mer än en, om man kan säga så, vanlig klubb, säger "Zäta".

Så ni behövde inte köpa loss honom för en transfersumma?

– Nej, nej. Det är inget utköp. Det har gått väldigt smidigt och när jag fick nys om det här så blev det en bra matchning för båda klubbarna. Det kändes skönt att kunna göra klart det här fort innan det kom ut på marknaden.

– Precis som med alla spelare och ledare jag vill ta hit så är det en spelare som vill framåt i sin karriär. Han vill till Hockeyallsvenskan och längre fram till SHL. Precis den profil jag vill ha. Sen känner han några andra transatlanter som varit i VIK tidigare som haft gott att säga om klubben och att vi har ambitioner att ta oss tillbaka.

VIK fick via sponsorer och supportrar in 300 000 kronor att värva för under vinterfönstret.

Zäta har landat Lucas Venuto och Anthon Eriksson.

Är pengarna slut nu?

– Alla pengar är inte slut. Det finns en möjlighet att göra ytterligare något mot slutet av fönstret (15 februari) om vi skulle åka på en skada eller känna att det var en spelare och spelartyp vi verkligen behöver.

FAKTA: Det här är Lucas Venuto

Ålder: 23

Längd: 180 centimeter

Vikt: 84 kilo

Nationalitet: Kanadensare

Skjuter: Höger

Poäng 17/18: 27 matcher, 12+21=33 poäng för Borlänge

Tidigare klubbar i Sverige: Mörrum, Kristianstad

Tidigare klubbar som senior utomlands: Brampton Beast (ECHL)

Aktuell som: Poängkung för Borlänge, men som nu lämnar klubben för VIK. Kan debutera redan mot Boden under lördagen 20 januari.