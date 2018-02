Bodens Albin Eklund efter brutala tacklingen: "Jag blir hängd som en jävla lönnmördare"

Hockey-Sverige rasade efter Albin Eklunds brutala tackling på Niclas Lehmann under division 1-matchen mellan Boden och Västerås. Lehmann knockades blodig, opererades för en käkfraktur och missar resten av säsongen, samtidigt som Eklund har fått ett rekordlångt straff.

Under fredagen meddelade disciplinnämnden att han stängs av från all idrott under hela 2018.

I en intervju med nsd.se kommenterar Eklund nu domen.

► Efter vansinnestacklingen mot VIK Hockeys Lehmann – avstängningen blir rekordlång

– Jag tycker att det är jävligt orättvist dömt, säger han till nsd.se och utvecklar:

– Vad får jag? Tio månader? Om man ser på Hockey-Sverige... Till exempel delade Jocke Lindström ut en tackling på en Luleåspelare innan jul. Där går han in för att skada, han siktar på huvudet bakifrån. Han får tre matcher. André Deveaux i Rögle yxade ner en spelare i Västerås med en tvåhandsfattning. Sedan flög han ner på Västeråsspelaren och crosscheckade honom i nacken. Det fick han elva månader för. Jag får tio för den här tacklingen, säger Eklund.

► (+) Här är senaste beskedet kring Lehmann – klubbchefen lättad: "Var i gott mod"

Forwarden känner sig utmålad "som en jävla lönnmördare", men säger att det hårda straffet har motiverat honom.

– Som det känns just nu, när alla skriver att man borde förintas som människa och aldrig mer sätta sin fot i en ishall och aldrig ha mer skridskor på sig... Det känns som en morot att träna stenhårt och komma tillbaka till Allettan nästa år. Skulle det då klaffa så bra att man får möta Västerås igen? Då skulle jag vilja träffa alla jävla hårdingar som krigar bakom tangentbordet, de som ringer sena kvällar med dolda nummer, säger Albin Eklund till nsd.se.

► (+) Marie Lehmanns första ord efter brutala tacklingen på sonen Niclas: ”Jag mår inte alls bra”