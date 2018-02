Efter branden i ishallen – krismötet mellan Sura och Arboga blir av: "Fått ordning på elen"

LÄS ÄVEN: Ström: "Vakna Sura Blue Hammers – dags att förhålla sig till verkligheten och börja om i Hockeytvåan"

Ett skadeskjutet IFK Arboga hade säkert inte haft något emot att skjuta upp bottenmötet med Sura Blue Hammers. Måndagskvällens match blir dock av.

Under torsdagen kunde hemmaklubben gå ut med nyheten att matchen blir av, trots att det länge såg osäkert ut.

" I två dagar har kommunens personal och inhyrda elektriker kämpat för att återställa skadorna efter den brand som uppstod i det ställverk/elskåp som styr kylaggregatet i Surahallen. Tyvärr är det ingen lätt match och det krävs många timmar, många krökta hårstrån och många nya kablar för att skaka liv i grejerna. Arbetet med att reparera skadorna kommer dock att fortgå hela helgen, och det är en kamp mot klockan för att rädda den is som ligger i ishallen just nu", skrev Sura Blue Hammers på sin hemsida under fredagen.

En dag senare kunde klubben gå ut med att kommunens insatser gett resultat.

"Man har fått ordning på elen nere i hallen. Så nu snurrar det igen", skriver klubben på sin hemsida.

Länsderbyt mellan Sura Blue Hammers och IFK Arboga blir med andra ord av som planerat.

En spelare som blir extra intressant att följa i det här länsmötet är förstås Anton Ekström som lämnat Sura Blue Hammers för moderklubben IFK Arboga. Med nästan ett halvt lag borta har Ekström haft en succéstart med två mål på två matcher. Frågan är om forwardens form håller i sig inför måndagens krismöte.

Mötet är också extra intressant eftersom mycket talar för att Sura Blue Hammers och IFK Arboga kommer att mötas i ett negativt kval.

IFK Arboga skulle behöva vinna sina tre avslutande matcher och ha tur med övriga resultat för att undvika kval.

