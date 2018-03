Holmberg gipsad och måste opereras – här är superlöftets egna ord: "Helt värdelöst"

Hockeypuls mötte Pontus Holmberg i livesändning. Se snacket med centern här, text följer nedan.

Det var i lördags hemma mot Borlänge som Pontus Holmberg blev skadad.

VIK-centern gjorde 1–0 efter 20 sekunder – men brakade sedan rakt in i sargen och skadade ett finger.

Den första diagnosen pekade på att situationen var allvarlig.

Det är nu bekräftat.

19-åringen tvingas till operation och missar till att börja med matcherna mot Huddinge (tisdag) och Troja (torsdag) under veckan.

– Jag mår bra, men fingret mår inte så bra. Det är helt okej efter omständigheterna, säger "Holma" till Hockeypuls.

Vad hände?

– Jag vet inte om jag slår i isen eller sargen. Jag kände direkt att det var något som var fel, det kändes inte jättebra direkt. Nu är det som det är.

Vad har läkarna sagt om skadan?

– Det är ur led och något fäste som inte kan hålla tillbaka när de försöker trycka tillbaka det. Det är väl det.

Varken Holmberg eller sportchefen Patrik Zetterberg vägrar ge upp säsongen.

– Jag hoppas såklart kunna spela, men jag ska opereras nu i veckan och får ta det därifrån. Vi får se vad som händer om jag kan spela på något sätt med något skydd eller liknande.

Zäta:

– Det är inte så att jag kan säga att vi stänger säsongen för hans del. Han får börja här med operation och så får vi se vad som går att göra utifrån det. Det är jättetråkigt för Pontus och vårt lag när han varit fantastisk efter jul. Det är tråkigt, men vi jobbar vidare.

– Kan vi på något sätt få honom i spel ... vi får se vad läkarna säger efter operationen om det går att hitta specialskydd eller liknande. Vi får ta det dag för dag.

Finns det ett klart datum för operationen?

– Vi håller på och forskar i det just nu för att kanske påskynda den processen.

Pontus Holmberg fortsätter.

Hur ont har du?

– Jag kan inte böja på det nu, så är det. Just nu står det still. Jag kunde inte fortsätta under matchen i alla fall. Det är sådär.

Han gör sin första A-lagssäsong och har hyllats för sitt genombrott.

Holmberg har producerat 2+4=6 poäng på sju matcher plus 20 sekunder i playoff och kvalserie.

Nu är han utanför isen – skadad.

– Det är helt värdelöst. Jag vill såklart vara med de här viktiga matcherna i kvalserien. Men jag tror att det blir bra, det är tråkigt såklart men kul att vi vann i lördags. Det var viktigt. Två raka här nu och så är det bara att trumma på.

Extra tungt när du bara blivit bättre och bättre för varje vecka under säsongen?

– Det har känts bra på slutet, det har det. Tråkigt att det händer nu när det gått bättre och bättre ju längre säsongen gått. Det är extra tråkigt.