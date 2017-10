Mardrömsutvecklingen för VIK – förlorade igen efter debacle mot Kumla

För dig som pluskund: Sporten sänder live efter Gulsvarts debacle – häng med

VIK kom till omgång 8 för att säkra revansch efter förlusten i Skövde.

Och det började lysande.

Gulsvart tryckte ner Kumla djupt i bortalagets egen zon och när möjligheten gavs i powerplay small det direkt. Först sköt Fredrik Hetta 1–0 med ett snyggt direktskott ribba in från position i slottet.

Sedan fick VIK ett powerplay till – och gjorde mål igen.

Den gången via Pontus Holmberg som fick pucken av Niclas Lehmann, bröt in på kassen och fick in en isare under Tim Harrysson i KHC-kassen.

Lehmann hade assist på båda VIK-målen i första perioden.

Matchen såg snudd på avgjord ut, när den vände totalt. Kumla kontrade in 1–2 på lagets i princip första anfall i matchen. Målskytt Felix Scharnke.

Sedan kom 2–2 snabbt därefter via ett backskott från blå som tog på någon spelare och gick ribba in bakom Marcus Dahlbom. Målskytt Martin Eberhardsson.

I andra perioden tog VIK återigen ledningen. Pontus Holmberg och Oscar Pettersson satt upp öppen kasse för Kevin Weiskog på bortre stolpen – och forwarden gjorde inget misstag. Hans första mål för säsongen.

Kumla skulle dock komma tillbaka och kvittera igen, den här gången efter 3.48 i andra perioden. VIK ville ha en offside på Kumla och slutade spela, linjedomaren höll inte med och Felix Scharnke fick åka allmänhetens åkning hela vägen fram till Dahlbom för att sedan tunnla VIK-målvakten och göra sitt andra mål i matchen för 3–3.

7.50 in i perioden dukade Kevin Weiskog upp en två mot etta för VIK. Oscar Pettersson spelade Pontus Holmberg som passade tillbaka för "OP" som sedan missade öppet mål.

Efter 9.03 fick sedan Kumla en jättechans via en två mot etta. Puck över på Edvin Ekström som avslutade på Dahlboms benskydd.

Det blev inte fler mål än så i andra perioden och ställningen inför tredje var alltså 3–3.

I den tredje så tog Kumla ledningen efter 8.29 när Felix Scharnke fullbordade sitt hattrick genom att gå hårt på kassen och sätta upp en retur i nättaket. Flera VIK-are stirrade puck och missade markeringen totalt vilket lämnade Dahlbom ensam.

I samband med målet tog VIK timeout.

Det hjälpte inte särskilt mycket. Men efter 17.33 fick Gulsvart en gratischans när Kumla tog en tvåa för puck out.

Inte heller PP-spelet och sex mot fyra med Dahlbom ute räckte. VIK gick mållöst från tredje perioden och förlorade med 3–4.

Felix Scharnke stor hjälte för Kumla.

Matchfakta

VIK-Kumla 3–4

Första perioden: 1–0 (7.10) Fredrik Hetta (Niclas Lehmann, Kenny Källström) spel fem mot fyra, 2–0 (11.58) Pontus Holmberg (Niclas Lehmann, Oscar Pettersson) spel fem mot fyra, 2–1 (15.05) Felix Scharnke (Erik Planeby, Alexander Kovalonok), 2–2 (15.44) Martin Eberhardsson (Hampus Moberg, Christian Axelsson)

Andra perioden: 3–2 (2:35) Kevin Weiskog (Oscar Pettersson, Pontus Holmberg), 3–3 (3:48) Felix Scharnke (Erik Planeby)

Tredje perioden: 3–4 (7:39) Felix Scharnke (Erik Planeby)

Skott: 13–9, 9–5, 16–11

Publik: 1 435 på plats.